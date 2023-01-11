В НИУ ВШЭ — Пермь объяснили, почему уволили преподавательницу, критиковавшую СВО ВС из РФ

В Перми уволили преподавательницу за то, что она критиковала «военную спецоперацию».

Динара Гагарина работала в НИУ ВШЭ - Пермь, рассказывает 59.ru. Она критиковала «военную спецоперацию» и употребляла нецензурную лексику. Сначала у нее начали требовать объяснительные, а потом и вовсе уволили, назвав ее поступок аморальным.

Динара Гагарина решила судиться с НИУ ВШЭ – Пермь. Представитель Гагариной Сергей Трутнев заявил, что его подопечная хоть и публиковала посты, но так она проявляла волнение из-за ситуации в стране. Гагарина хотела, чтобы ее увольнение признали незаконным и компенсировали сумму заработной платы за период, когда она вынужденно не работает.

Также представитель преподавательницы требует объяснений, почему при увольнении Динару Гагарину посчитали сотрудником, который ведет воспитательную деятельность, при том, что в вузах учатся уже совершеннолетние.

Следующее заседание по делу Динары Гагариной против Высшей школы экономики пройдет 17 января.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700