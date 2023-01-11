В НИУ ВШЭ — Пермь объяснили, почему уволили преподавательницу, критиковавшую СВО ВС из РФ

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В Перми уволили преподавательницу за то, что она критиковала «военную спецоперацию».
Динара Гагарина работала в НИУ ВШЭ - Пермь, рассказывает 59.ru. Она критиковала «военную спецоперацию» и употребляла нецензурную лексику. Сначала у нее начали требовать объяснительные, а потом и вовсе уволили, назвав ее поступок аморальным.
Динара Гагарина решила судиться с НИУ ВШЭ – Пермь. Представитель Гагариной Сергей Трутнев заявил, что его подопечная хоть и публиковала посты, но так она проявляла волнение из-за ситуации в стране. Гагарина хотела, чтобы ее увольнение признали незаконным и компенсировали сумму заработной платы за период, когда она вынужденно не работает.
Также представитель преподавательницы требует объяснений, почему при увольнении Динару Гагарину посчитали сотрудником, который ведет воспитательную деятельность, при том, что в вузах учатся уже совершеннолетние.
Следующее заседание по делу Динары Гагариной против Высшей школы экономики пройдет 17 января.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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