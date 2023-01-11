ФСБ задержала вознамерившегося вступить в ряды ВСУ жителя Твери

Сегодня, 00:19

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ФСБ задержала вознамерившегося вступить в ряды ВСУ жителя Твери
Фото из открытых источников

Житель Твери намеревался вступить в ряды Вооруженных сил Украины и принимать участие в боевых действиях, но не успел — был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Об этом сообщило агентство «ТАСС», ссылаясь на пресс-службу областного управления ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1982 года рождения, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ», - сказано в пресс-релизе ведомства.

Предварительно было установлено, что горожанин вступил в переписку с представителем Украины. Куратор предоставил ему несколько рекомендаций, в том числе касательно маршрута выезда на территорию Украины, а также по военной экипировке и обмундировании.

ФСБ задержала жителя Твери уже на вокзале, когда он собрался выдвинуться в направлении границы. Против мужчины возбуждено уголовное дело. Его привлекут к ответственности по статье 275 УК РФ («Приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника»). 

Ранее актер Артур Смольянинов заявил о том, что готов взять автомат и принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ, поскольку российскую СВО он не поддерживает в категоричной форме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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