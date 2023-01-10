Политолог Михеев: Армейские запасы России испарились вместе с Чубайсом

Политолог Сергей Михеев заявил, что за время деятельности Анатолия Чубайса армейские запасы страны «испарились», передает издание ИА SM.News .

«Был всегда резерв. Были так называемые кадрированные части. Когда в случае военных действий их численность могла увеличиваться в 3 раза. Так вот там и был запас, амуниция и так далее. А потом этому всему приделали ножки и ручки. И все испарилось вместе с Чубайсом и другими людьми», - приводит издание слова специалиста.

Михеев считает, что все, кто причастен к «испарению», должны быть привлечены к ответственности — и спрашивать с этих людей следует «по всей строгости».

Политолог полагает, что следует не только признать проблему, но и тщательно изучить причины. Также он настаивает на том, что РФ следует заново начать заполнение армейских складов, ведь боевые действия продолжаются.

Специальная военная операция идет, напомним, 323 сутки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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