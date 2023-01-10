Политолог Михеев: Армейские запасы России испарились вместе с Чубайсом

Сегодня, 15:34

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Политолог Михеев: Армейские запасы России испарились вместе с Чубайсом
Фото из открытых источников

Политолог Сергей Михеев заявил, что за время деятельности Анатолия Чубайса армейские запасы страны «испарились», передает издание ИА SM.News.

«Был всегда резерв. Были так называемые кадрированные части. Когда в случае военных действий их численность могла увеличиваться в 3 раза. Так вот там и был запас, амуниция и так далее. А потом этому всему приделали ножки и ручки. И все испарилось вместе с Чубайсом и другими людьми», - приводит издание слова специалиста.

Михеев считает, что все, кто причастен к «испарению», должны быть привлечены к ответственности — и спрашивать с этих людей следует «по всей строгости».

Политолог полагает, что следует не только признать проблему, но и тщательно изучить причины. Также он настаивает на том, что РФ следует заново начать заполнение армейских складов, ведь боевые действия продолжаются.

Специальная военная операция идет, напомним, 323 сутки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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