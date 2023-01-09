В Кремле сделали заявление по поводу закрытия границ для военнообязанных в 2023 году

В Кремле прокомментировали сообщения в сетевых СМИ касательно того, что РФ закрыла границы для военнообязанных мужчин с 9 января.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что властями такое решение не принималось. Ранее же СМИ начали активно распространять новость о том, что РФ закрывает границы для тех, кто может быть отправлен на фронт, а со следующей недели в РФ начнется мобилизация.

«Распространяемая информация — это «утка» и диверсия», — заявил Песков.

Он сказал, что не следует доверять информации, которую дают телеграм-каналы. Верить соцсетям сейчас не стоит, заявил представитель Кремля.

Напомним, РФ провела осенью мобилизацию, собрав для участия в «военной спецоперации», около 300 тыс. человек. Бои на территории Украины продолжаются уже 322 дня.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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