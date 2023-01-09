76.RU: стало известно, когда пустят домой в отпуск мобилизованных ярославцев

Когда мобилизованные смогут приехать домой в отпуск, рассказали в правительстве Ярославской области.

Из этого региона было мобилизовано около 3 тыс. человек и многие из них уже на фронте, пишет «76.RU». Часть пока еще в полевых условиях, хотя и не в зоне конфликта.

Родные мобилизованных не знаю, как долго их сыновей, мужей и отцов еще будут держать на фронте. Они рассказывают, что на передовой постоянно идут бои, и это действительно тяжелый период жизни как для тех, кто уже в боях, так и для их родных.

В Минобороны РФ заявили, что мобилизованные смогут прийти в отпуск, но когда он будет, зависит от командира части. Аналогичный ответ дают об отпусках для мобилизованных и на горячей линии по вопросам мобилизации.

«По семейным обстоятельствам мобилизованного могут отпустить домой на срок не более десяти дней. После ранения военному выдается отпуск до шестидесяти дней, затем его возвращают на фронт», - объяснили на горячей линии.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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