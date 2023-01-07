В оперштабе по Ярославской области прокомментировали вторую волну мобилизации в 2023 году
О возможности проведения второй волны мобилизации в России рассказали в оперштабе по Ярославской области. После того...Подробнее
О возможности проведения второй волны мобилизации в России рассказали в оперштабе по Ярославской области.
После того как министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что до конца 2023 года и завершения осеннего призыва будет увеличена численность личного состава, многие обеспокоились касательно возможности второй волны мобилизации.
В Кремле пока утверждают, что следует смотреть лишь проверенные источники, а телеграм-каналы «экспертов» таковыми не являются, передает 76.RU.
В оперштабе заявили, что на данный момент повестки рассылать не планируется, так как никаких указаний по этому поводу не поступало. Но продолжится рассылка повесток по уточнению данных. Их продолжают рассылать мужчинам, которые стоят на учете в военкоматах.
Напомним, РФ проводит военную спецоперацию с 24 февраля 2022 года. РФ минувшей осенью провела мобилизацию, призвав свыше 300 тыс. человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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О возможности проведения второй волны мобилизации в России рассказали в оперштабе по Ярославской области. После того...Подробнее
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