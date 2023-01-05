26-летний сержант Сергей Максимченко погиб в зоне СВО на территории Украины

38-летний многодетный отец из Ярославской области погиб в ходе СВО на Украине
В декабре в ходе «военной спецоперации» на территории Украины, погиб 38-летний житель Переславля (Ярославская область)...Подробнее
6 ноября в селе Мереть Новосибирской области похоронили сержанта Сергея Максимченко, погибшего в ходе «военной спецоперации» на территории Украины.
Информацию о его гибели подтвердили в районной администрации, но не уточнили, отправился он на фронт добровольцем, или был мобилизован. На сайте администрации был размещен некролог, в котором говорится о его гибели. На похоронах Сергея Максимченко присутствовали представители местной власти и военкомата.
Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны продолжают поставлять Киеву вооружение, и уже пообещали поставить ВСУ бронированную технику. Как отмечают эксперты, судя по тому вооружению, которое готовят для Киева, ВСУ готовят новое наступление.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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