26-летний сержант Сергей Максимченко погиб в зоне СВО на территории Украины

Сегодня, 09:24

0

Image 16+
26-летний сержант Сергей Максимченко погиб в зоне СВО на территории Украины
Фото из открытых источников

6 ноября в селе Мереть Новосибирской области похоронили сержанта Сергея Максимченко, погибшего в ходе «военной спецоперации» на территории Украины.

Информацию о его гибели подтвердили в районной администрации, но не уточнили, отправился он на фронт добровольцем, или был мобилизован. На сайте администрации был размещен некролог, в котором говорится о его гибели. На похоронах Сергея Максимченко присутствовали представители местной власти и военкомата.

Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны продолжают поставлять Киеву вооружение, и уже пообещали поставить ВСУ бронированную технику. Как отмечают эксперты, судя по тому вооружению, которое готовят для Киева, ВСУ готовят новое наступление.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Вылез из мясорубки»: компания «Конкорд» опубликовала поздравление пленного бойца ВСУ с Рождеством

Сегодня, 09:48

26-летний сержант Сергей Максимченко погиб в зоне СВО на территории Украины

Сегодня, 09:24

38-летний многодетный отец из Ярославской области погиб в ходе СВО на Украине

Вчера, 13:39

«Жизнь подарила вам шанс, и вы его не упустили»: Пригожин дал совет экс-заключенным из ЧВК «Вагнер»

5-01-2023, 12:07

Уроженка Тюмени Екатерина, прожив 30 лет в Италии, решила вернуться в Россию из чувства патриотизма

4-01-2023, 10:39

«Слепая зона»: Литовкин объяснил, почему системы ПВО иногда пропускают удары

3-01-2023, 15:29

Тонкий русский лед - как выживают предприниматели на фоне спецоперации ВС из РФ

3-01-2023, 11:14

Александр Цыганов выпускник самарской семинарии погиб в зоне спецоперации

3-01-2023, 09:14

Семьи мобилизованных Ярославля рассказали, как отметили Новый 2023 год

2-01-2023, 17:14

Чемезов проинформировал о досрочном выходе на работу оборонных заводов в новом 2023 году

2-01-2023, 10:34

Жители Магнитогорска отправят в зону СВО стиральные машины

1-01-2023, 13:49

Жизнь миллионов жителей в России серьезно меняется с 1 января 2023 года

1-01-2023, 12:19

21-летний новосибирец Алексей рассказал, как прошел год службы в армии на фоне СВО

31-12-2022, 09:09

Министр обороны Сергей Шойгу наградил отличившихся бойцов во время предновогодней поездки

30-12-2022, 20:33

Политолог Светов высказался о санкциях: «Надо будет — мы чипы из микроволновок достанем»

30-12-2022, 19:04

В российских вузах студентов будут учить собирать автоматы АК-74 и бросать гранаты

30-12-2022, 13:24

Все билеты на поезд из Новосибирска в Казахстан раскупили еще за несколько месяцев до его отправления

30-12-2022, 10:14

37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации

30-12-2022, 09:59

«Ни копейки не вложили в похороны»: как в Архангельске хоронят погибших участников спецоперации ВС из РФ

29-12-2022, 16:19

О беременности третьим ребенком жительница Сибири узнала уже после того, как мобилизовали ее мужа

29-12-2022, 09:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

38-летний многодетный отец из Ярославской области погиб в ходе СВО на Украине

38-летний многодетный отец из Ярославской области погиб в ходе СВО на Украине

Вчера, 13:39

0

В декабре в ходе «военной спецоперации» на территории Украины, погиб 38-летний житель Переславля (Ярославская область)...

Подробнее
«Жизнь подарила вам шанс, и вы его не упустили»: Пригожин дал совет экс-заключенным из ЧВК «Вагнер»

«Жизнь подарила вам шанс, и вы его не упустили»: Пригожин дал совет экс-заключенным из ЧВК «Вагнер»

5-01-2023, 12:07

0

Несколько десятков бывших заключенных, безукоризненно отработавших по контракту в ЧВК «Вагнер», вернулись в Россию. На...

Подробнее
Петербургские градозащитники сообщают о незаконном сносе здания НИЦ РВиА на Хрустальной

Петербургские градозащитники сообщают о незаконном сносе здания НИЦ РВиА на Хрустальной

4-01-2023, 18:55

0

По адресу Хрустальная улица, дом 1 начались работы по сносу исторического здания, в котором располагался...

Подробнее
«Я неоднократно уже просил и еще раз попрошу»: Пригожин призвал военкоров не давать преждевременной информации о взятии Соледара

«Я неоднократно уже просил и еще раз попрошу»: Пригожин призвал военкоров не давать преждевременной информации о взятии Соледара

Вчера, 16:19

0

Бойцы ЧВК «Вагнер» близки к взятию Соледара, заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин, комментируя...

Подробнее
Рогов: ВСУ обстреляли из HIMARS здание у военной комендатуры в Васильевке Запорожской области

Рогов: ВСУ обстреляли из HIMARS здание у военной комендатуры в Васильевке Запорожской области

4-01-2023, 18:24

0

Вооруженные силы Украины обстреляли Васильевку - населенный пункт, который находится на подконтрольной России...

Подробнее
Маск сообщил, кого, по его мнению, следует назначить руководителем палаты представителей в США

Маск сообщил, кого, по его мнению, следует назначить руководителем палаты представителей в США

5-01-2023, 15:49

0

Американский бизнесмен, миллиардер Маск, недавно купивший социальную сеть Twitter, выразил свое мнение, кого следует...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Санкт-Петербурге в Выборгском районе в одном из домов прорвало трубу с водой

В Санкт-Петербурге в Выборгском районе в одном из домов прорвало трубу с водой

4-01-2023, 18:19

0

В Санкт-Петербурге в Выборгском районе в одном из домов произошел прорыв трубы, по которой подается вода, что привело к...

Подробнее
В Санкт-Петербурге сегодня прошел снег

В Санкт-Петербурге сегодня прошел снег

5-01-2023, 17:39

0

В Санкт-Петербурге сегодня, 5 января выпали осадки в виде снега, он шел не слишком сильно, но уже второй день подряд. В...

Подробнее
В Санкт-Петербурге авария на теплосетях

В Санкт-Петербурге авария на теплосетях

5-01-2023, 07:54

0

В Санкт-Петербурге вследствие коммунальной аварии на городской тепловой инфраструктуре по Новгородской улице...

Подробнее
Михаил Тимошенко: ВС Украины выберут мелитопольское направление для атаки на Крым

Михаил Тимошенко: ВС Украины выберут мелитопольское направление для атаки на Крым

Вчера, 12:14

0

ВСУ могут начать наступление в направлении Мелитополя и Бердянска, полагает военный эксперт Михаил Тимошенко. Об этом...

Подробнее