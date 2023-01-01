«Слепая зона»: Литовкин объяснил, почему системы ПВО иногда пропускают удары

Система ПВО может пропустить воздушную угрозу в ряде случаев. Причину этого следует искать в «слепых зонах». Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин, но добавил, что при круглосуточном мониторинге воздушного пространства РЛС этого можно избежать.

«Система ПВО — это не одеяло. Она защищает отдельные объекты. Однако есть большие пространства, которые не защищены ПВО. Если противник знает об этих слепых зонах, то может ударить туда ракетой. И ее не будет видно», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Литовкин.

Он добавил, что если РЛС ведут круглосуточное дежурство, то пропустить воздушные объекты невозможно, но если есть дыры, такое возможно.

Напомним, ВСУ в прошлом месяце дважды запускали беспилотники к аэродрому в Энгельсе Саратовской области. Они сбивались только непосредственно над авиабазой, вследствие чего у общественности возникли вопросы к системе ПВО страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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