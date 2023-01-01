Александр Цыганов выпускник самарской семинарии погиб в зоне спецоперации

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В зоне «военной спецоперации» РФ на территории Украины погиб выпускник самарской семинарии Александр Цыганов.
Он получил тяжелые ранения в Херсонской области, от которых скончался.
Александр Цыганов в 2007 году окончил Самарскую духовную семинарию, после чего отправился в Псков, где был духовником у десантников.
На фронт он поехал как священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Под обстрел он попал вместе с протоиереем Михаилом Васильевым, которого знали многие как Батюшку ВДВ. Батюшка Михаил скончался сразу же от полученных ран, а Александра Цыганова госпитализировали с тяжелыми ранениями в госпиталь в Севастополе. Две недели врачи боролись за его жизнь, но он скончался.
«Военная спецоперация» продолжается уже 314 дней. В ходе боев несут потери обе стороны конфликта и поскольку стороны еще не ведут переговоры о заключении мирного соглашения, количество погибших будет расти и далее.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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