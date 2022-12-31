Чемезов проинформировал о досрочном выходе на работу оборонных заводов в новом 2023 году

В России предприятия, включенные в состав Ростеха, досрочно вышли с новогодних каникул. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов, пишет «Московский Комсомолец».

Он сообщил, что это вынужденная мера, так как есть необходимость в том, чтобы срочно выполнять оборонный заказ, полученный от Минобороны.

«Коллективы оборонных заводов выходят на работу уже 2-3 января», - заявил Чемезов.

Так, уже на основном графике предприятия «Высокоточные комплексы», ОАК, «Уралвагонзавод», «Вертолеты России». Чемезов подчеркнул, что все взаимоотношения с сотрудниками регулируются в соответствии с положениями трудового законодательства.

Отметим, РФ с 24 февраля 2022 года проводит на территории Украины «военную спецоперацию», поэтому нуждается в боеприпасах и вооружении.

Украина сейчас получает вооружение и боеприпасы от стран Запада. При этом уже есть информация о том, что Киев смог наладить производство боеприпасов для нужд ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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