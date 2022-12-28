37-летний врач-кардиолог Алексей из Уфы откровенно рассказал о своей мобилизации
О жизни после мобилизации рассказал 37-летний врач-кардиолог Алексей. Он до мобилизации работал в частной клинике,...Подробнее
Все билеты на поезд из Новосибирска в Казахстан раскупили еще за несколько месяцев до его отправления.
Поезд отправился 23 декабря, и им в Казахстан выехало много тех, кто хочет встретиться со своими родными, бежавшими за границу от мобилизации, рассказывает НГС.
Пассажиры поезда, с которыми путешествовала в соседнее государство журналистка этого издания, поделились своими историями. Некоторые из них едут в места, где прошло их детство, кто-то действительно решил провести новогодние каникулы в путешествии по городам Казахстана.
Тем не менее, в этом году очень много пассажиров, которые отправляются в Казахстан, чтобы встретиться с родными, покинувшими Россию из-за мобилизации. А, судя по тому, что они принимают родных в новой стране, можно сделать вывод, что домой эти люди возвращаться не собираются в ближайшее время, хотя за это решение их и критикуют некоторые соотечественники.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О жизни после мобилизации рассказал 37-летний врач-кардиолог Алексей. Он до мобилизации работал в частной клинике,...Подробнее
Погибших в ходе «военной спецоперации» жителей Архангельска хоронят на Вологодском (Кузнечевском) кладбище, где для...Подробнее
Всех, кто покинул РФ в период проведения «военной спецоперации», необходимо признать иноагентами. Об этом заявил в...Подробнее
Военный корреспондент и блогер Владлен Татарский показал, как выглядит блиндаж, в котором недавно побывал бизнесмен...Подробнее
Журналист из Самары Илья Круглов рассказал о том, какие комплекты получают мобилизованные перед отправкой на фронт. Он...Подробнее
Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков рассказал о том, что мобилизованным регион продолжает...Подробнее
О ситуации на фронте и о хитростях ВСУ рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он сообщил, что ВСУ...Подробнее
Анализ, проведенный журналистами показал, что пользователи интернета голосуют по теме СВО за тех лиц, которые не только...Подробнее
Наступающий год для российской экономики будет гораздо легче, чем уходящий. Об этом заявил первый вице-премьер РФ...Подробнее
Читатели турецкого сайта Haber 7 отреагировали на сообщение о принятых российскими политическими властями ответных...Подробнее
Комментировать