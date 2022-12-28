Все билеты на поезд из Новосибирска в Казахстан раскупили еще за несколько месяцев до его отправления.

Поезд отправился 23 декабря, и им в Казахстан выехало много тех, кто хочет встретиться со своими родными, бежавшими за границу от мобилизации, рассказывает НГС.

Пассажиры поезда, с которыми путешествовала в соседнее государство журналистка этого издания, поделились своими историями. Некоторые из них едут в места, где прошло их детство, кто-то действительно решил провести новогодние каникулы в путешествии по городам Казахстана.

Тем не менее, в этом году очень много пассажиров, которые отправляются в Казахстан, чтобы встретиться с родными, покинувшими Россию из-за мобилизации. А, судя по тому, что они принимают родных в новой стране, можно сделать вывод, что домой эти люди возвращаться не собираются в ближайшее время, хотя за это решение их и критикуют некоторые соотечественники.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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