«Ни копейки не вложили в похороны»: как в Архангельске хоронят погибших участников спецоперации ВС из РФ

Погибших в ходе «военной спецоперации» жителей Архангельска хоронят на Вологодском (Кузнечевском) кладбище, где для этого отведена специальная площадка. 29.ru рассказывает о том, кто помогает близким погибших в ходе «военной спецоперации» проводить похороны.

Всего на этом участке уже 20 надгробий с венками. Погибших в спецоперации хоронят рядом с Афгано-Чеченским мемориалом «Площадь памяти», где погребены участники локальных конфликтов. Этот участок кладбища находится в муниципальной собственности и там может быть погребено не менее 50 человек.

В департаменте городского хозяйства заверили, что помогают близким погибших в организации похорон. Это подтвердила вдова погибшего в ходе боев на территории Украины уроженца Пинежского района Сергея Залывского. По ее словам, похороны организовали и оплатили администрация и военкомат.

Стоит отметить, что «военная спецоперация» продолжается уже 309 дней и, судя по ситуации, закончится она еще не скоро. А это значит, что число захоронений будет расти, как будет увеличиваться в РФ и число вдов, детей оставшихся без отцов, и матерей, потерявших сыновей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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