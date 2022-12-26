Самарский журналист продемонстрировал комплект мобилизованного ВС из РФ

Сегодня, 12:19

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Самарский журналист продемонстрировал комплект мобилизованного ВС из РФ
Фото из открытых источников

Журналист из Самары Илья Круглов рассказал о том, какие комплекты получают мобилизованные перед отправкой на фронт.

Он провел распаковку содержания рюкзака мобилизованного, которые получают мобилизованные из Самарской области, пишет 63.ru. Как рассказал журналист в своем телеграм-канале, эти рюкзаки часто называют «Рюкзаками Азарова» в честь губернатора Самарской области.

В комплект вошли спальник, ватные штаны, теплое нижнее белье, плащ-палатка и прочие вещи. Среди содержимого рюкзака аптечка с 12-ю позициями. Также мобилизованные получают шапку, балаклаву, перчатки, гетры.

А вот термосы, которые оказались в рюкзаках, журналист раскритиковал. Он добавил, что в дальний поход носить их неудобно. В завершение Круглов отметил, что военные хотели бы получить также ножовки, молотки, кирки и крепежные скобы. Все это им необходимо, чтобы строить укрытия и блиндажи.

Напомним, «военная спецоперация» РФ на территории Украины продолжается уже 308 дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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