Ильтяков проинформировал об СВО ВС из РФ, снабжении бойцов и боевых действиях

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Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков рассказал о том, что мобилизованным регион продолжает оказывать поддержку.
Он подчеркнул, что на фронт закупают разгрузки, бронежилеты, прицелы, приборы ночного видения, пишет 45.RU. Депутат объяснил, что действительно на нужды Минобороны идет немало средств, тем не менее, эти средства на текущий год были распланированы и использованы.
«Все деньги, которые мы распределили для Министерства обороны в бюджете РФ, они на 100% освоены и рационально применены. Системы высокоточного вооружения, спутниковое слежение, ракеты, оружие, интеллектуальные системы — все выполнено на 100%», - сообщил депутат.
Он добавил, что сейчас приходится закупать на фронт дополнительно не только обмундирование, но и различное оборудование. В частности, это дроны, приборы ночного видения, тепловизоры и т.п.
Напомним, в РФ прошла осенью мобилизация, в ходе которой были призваны около 300 тыс. человек. Часть из них уже на фронте, а часть готовят ввести в бой в ходе нового наступления. «Военная спецоперация» идет уже 308 дней, и украинская сторона тоже говорит о планах перейти в контрнаступление, как только сформируются надлежащие условия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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