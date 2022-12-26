Hh.ru: самыми непопулярными профессиями в 2022 году стали токари, врачи и дворники

Агентство по страхованию вкладов ищет, куда дели деньги четыре тысячи российских банкиров
Гендиректор госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников прокомментировал ситуацию на рынке за...Подробнее
За 2022 год рынок труда в России существенно изменился, и на некоторые специальности спрос вообще упал. Об этом рассказывает РБК, ссылаясь на данные сервиса по подбору персонала Hh.ru.
На рынок труда повлияли несколько факторов. В их числе и стремительное развитие новых технологий, из-за чего растет спрос на новые профессии, но падает спрос на некоторые старые.
Интересно то, что в 2022 году меньше всего был спрос на токарей, дворников и врачей. На вакансии по этим специальностям было даже меньше одного соискателя.
А вот на вакансию бортпроводника претендует сейчас до 90 соискателей. Также пользуются спросом такие специальности как специалисты Data Scientis, аналитики, методисты, эксперты по взысканию задолженностей.
Вырос спрос и на механиков. На одну вакансию приходится 55 резюме.
Также очень востребованы сейчас ИТ-специалисты. Они будут самыми востребованными и в следующем году.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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