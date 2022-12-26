Hh.ru: самыми непопулярными профессиями в 2022 году стали токари, врачи и дворники

За 2022 год рынок труда в России существенно изменился, и на некоторые специальности спрос вообще упал. Об этом рассказывает РБК, ссылаясь на данные сервиса по подбору персонала Hh.ru.

На рынок труда повлияли несколько факторов. В их числе и стремительное развитие новых технологий, из-за чего растет спрос на новые профессии, но падает спрос на некоторые старые.

Интересно то, что в 2022 году меньше всего был спрос на токарей, дворников и врачей. На вакансии по этим специальностям было даже меньше одного соискателя.

А вот на вакансию бортпроводника претендует сейчас до 90 соискателей. Также пользуются спросом такие специальности как специалисты Data Scientis, аналитики, методисты, эксперты по взысканию задолженностей.

Вырос спрос и на механиков. На одну вакансию приходится 55 резюме.

Также очень востребованы сейчас ИТ-специалисты. Они будут самыми востребованными и в следующем году.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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