Депутат Госдумы Александр Ильтяков от Курганской области возмутился, что мобилизованные подметали плац вместо боевой подготовки

Сегодня, 10:34

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Депутат Госдумы Александр Ильтяков от Курганской области возмутился, что мобилизованные подметали плац вместо боевой подготовки
Фото из открытых источников

Мобилизованные из Курганской области не готовят к боевым действиям, а заставляют подметать плац. Об этом рассказал депутат от Курганской области Александр Ильтяков, выступая на заключительном на этот год заседании регионального парламента, пишет 45.ru.

По его словам, побывав в центре подготовки в Елани он узнал от мобилизованных, что за первый месяц пребывания в учебном центре у них фактически не было никаких занятий по подготовке к участию в «военной спецоперации».

«Сегодня прошла мобилизация, идет боевое слаживание, подготовили ребят в течение двух месяцев. Когда побывал в Елани, слушайте, целый месяц, пока не приехал, не занимались боевой подготовкой, плац подметали, да что ж это такое!» - сказал депутат.

По его словам, лишь через Минобороны удалось добиться того, чтобы мобилизованных начали готовить. Он не сомневается, что это была хорошая подготовка. Тем не менее, по его словам, стоит понимать, что без потерь на фронте не обойдется.

Напомним, «военная спецоперация» РФ на территории Украины продолжается уже 307 дней. А когда она закончится, власти не говорят, но можно ожидать, что число потерь будет расти, в том числе и с российской стороны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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