Супруги Редченко Василий и Галина из Омской области приняли в семью бойца СВО, от которого отказалась мать

Сегодня, 09:19

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Супруги Редченко Василий и Галина из Омской области приняли в семью бойца СВО, от которого отказалась мать
Фото из открытых источников

В Омской области семья приняла бойца «военной спецоперации», от которого отказалась родная мать.

Участник «военной спецоперации» Максим Поляков не общается с родными еще с 2014 года, так как политические события, которые тогда прошли на территории Украины, развели его и его родных по разные стороны баррикад.

Максим Поляков родом из Одессы. Он некоторое время служил в ВСУ, а потом поступил в Военную академию связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. После этого он очень мало общался с матерью и братом, а с 2014 года их родственные связи были оборваны.

Сейчас его семья – это Василий и Галина Радченко из поселка Марьяновка. У пары есть двое взрослых дочерей и четверо внуков. Максим Поляков стал для них сыном, хотя приняли они его в дом лишь несколько месяцев назад. Они решили помочь ему, когда узнали, что он нуждается в дорогостоящей операции после ранения в зоне проведения «военной спецоперации».

Оказав ему финансовую помощь, они захотели с ним встретиться. Эту встречу организовал Первый канал. После этого они начали общаться и Максим даже гостил у семьи Радченко неделю.

«26 ноября Максимка приехал к нам, встречали его в Омске. Остался на неделю. Мы его полюбили как сына», - рассказала Галина.

Эта история доказывает, что не всегда средств, которые могут получить участники «военной спецоперации», достаточно для того, чтобы получить лечение после ранения. А ведь стоит учитывать, что не всем удается потом вернуться к полноценной жизни и существовать придется на государственные выплаты, если их удастся оформить.

Отметим, «военная спецоперация» РФ на территории Украины продолжается уже 307 дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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