Свой прогноз на 2023 год озвучил на страницах «Газета.Ru» политолог Георгий Бовт

Сегодня, 13:14

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Свой прогноз на 2023 год озвучил на страницах «Газета.Ru» политолог Георгий Бовт
Политолог Георгий Бовт

Свой прогноз на 2023 год озвучил на страницах  «Газета.Ru» политолог Георгий Бовт.

Он рассказал, что следующий год для России будет даже сложнее, чем уходящий, поскольку санкции за год усилились, а многие из них имеют накопительный эффект, который серьезно проявится, судя по всему, в 2023-м.

По его словам, стоит понимать, что РФ придется искать возможность заменять то оборудование и запчасти, которые завозились из западных стран. Создать собственные замещающие высокие технологии быстро явно не получится. И особо остро эта проблема может сказаться на авиации.

Также ожидаются проблемы в строительном бизнесе.  А это скажется уже и на работниках этой отрасли, и на тех, кто хотел бы приобрести жилье, так как цены на него будут расти.

Предварительно в первом квартале 2023 года ожидается падение ВВП на 8%, а в оптимистичном прогнозе показатель не изменится. При этом, если не будет новых потрясений, то инфляция может несколько сократиться.

Эксперт не исключает возможности того, что границы будут закрывать для силовиков, но также это может коснуться и других категорий граждан.

А вот касательно «военной спецоперации» эксперт не стал давать однозначные прогнозы, но отметил, что не стоит ожидать на сокращение западной поддержки Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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