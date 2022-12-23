Поджигателем помещения военкомата в Саратовской области оказался бывший депутат

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Поджигателем военкомата в селе Ивантеевка Саратовской области выявился бывший местный депутат. Об этом со ссылкой на Telegram-канал Baza сообщает газета «Московский комсомолец».
Возгорание в военкомате случилось в ночь на 23 декабря. Огонь испепелил кабинет дежурного. Остальные помещения и кабинеты не пострадали. После того, как с огнем удалось справиться, на месте ЧП была обнаружена бутылка с бензином.
Следствие подозревает в совершении поджога 41-летнего бывшего местного депутата. Его уже задержали. Как утверждается, свою вину мужчина признал. Поджог он объясняет хулиганскими побуждениями.
Отметим, что поджоги военкоматов в РФ начали регистрироваться после начала СВО. Однако после объявления частичной мобилизации в России таких случаев стало больше.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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