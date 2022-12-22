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В России снова выросло количество угонов автомобилей, рассказывает компания «АльфаСтрахование».
Рост начался в октябре, и в сравнении с этим же периодом прошлого года число заявляемых убытков у компании выросло на 25%, пишет «ОСН».
Как рассказали эксперты, также вырос и размер страховки по угнанным автомобилям. В этом году она составляет в среднем 3 млн рублей, тогда как годом ранее было на 1 млн рублей меньше. Это специалисты объяснили и ростом цен на автомобили, и подорожанием запчастей к ним.
Сейчас чаще всего в РФ угоняют автомобили марки Hyundai. На долю Hyundai Santa Fe приходится 14% угонов. На втором месте - Mitsubishi Outlander – 6%. Замыкает тройку популярных у угонщиков моделей Hyundai Creta – 5%.
Далее идут Kia Sorento, Hyundai Palisade, Hyundai Sonata, Hyundai Tucson, Lexus RX, Toyota Camry и Kia Sportage.
Директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов отметил, что такой результат рейтинга его не удивляет, так как корейские внедорожники пользуются спросом не только у угонщиков, но и у автомобилистов. Самыми угоняемыми остаются марки автомобилей среднего ценового сегмента.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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