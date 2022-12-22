В России снова выросло количество угонов автомобилей, рассказывает компания «АльфаСтрахование»

Сегодня, 09:34

0

Image 16+
В России снова выросло количество угонов автомобилей, рассказывает компания «АльфаСтрахование»
Фото из открытых источников

В России снова выросло количество угонов автомобилей, рассказывает компания «АльфаСтрахование».

Рост начался в октябре, и в сравнении с этим же периодом прошлого года число заявляемых убытков у компании выросло на 25%, пишет «ОСН».

Как рассказали эксперты, также вырос и размер страховки по угнанным автомобилям. В этом году она составляет в среднем 3 млн рублей, тогда как годом ранее было на 1 млн рублей меньше. Это специалисты объяснили и ростом цен на автомобили, и подорожанием запчастей к ним.

Сейчас чаще всего в РФ угоняют автомобили марки Hyundai. На долю Hyundai Santa Fe приходится 14% угонов. На втором месте - Mitsubishi Outlander – 6%. Замыкает тройку популярных у угонщиков моделей Hyundai Creta – 5%.

Далее идут Kia Sorento, Hyundai Palisade, Hyundai Sonata, Hyundai Tucson, Lexus RX, Toyota Camry и Kia Sportage.

Директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов отметил, что такой результат рейтинга его не удивляет, так как корейские внедорожники пользуются спросом не только у угонщиков, но и у автомобилистов. Самыми угоняемыми остаются марки автомобилей среднего ценового сегмента.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В России снова выросло количество угонов автомобилей, рассказывает компания «АльфаСтрахование»

Сегодня, 09:34

Эксперт рассказал об ослаблении доллара

Сегодня, 08:49

Военкор Коц призвал не надеяться, что ЗРК Patriot якобы несколько месяцев будут ехать в Киев

Вчера, 15:34

Песков прокомментировал заявление Зеленского

Вчера, 14:04

«Ъ»: Рост спроса на автомашины с пробегом в декабре 2022 года в России наблюдают только автосалоны

22-12-2022, 09:34

Мобилизованный 43-летний Алексей из Каменска-Уральского погиб от осколочного ранения

21-12-2022, 17:14

UFA1.RU: Уже более месяца семья многодетного уфимца пытается вернуть его домой из зоны спецоперации

21-12-2022, 15:04

Есть ли повод для волнений? Американское оружие против оперативности ВС из РФ

21-12-2022, 14:44

Через 2,5 месяца удалось вернуть с фронта мобилизованного многодетного отца из Челябинска

21-12-2022, 08:24

Яреньгина рассказала, стоит ли людям предаваться унынию в Новый год

20-12-2022, 17:19

Челябинский облсуд принял решение по заявлению военкомата о демобилизации многодетного фермера

20-12-2022, 15:09

Девушку, прославившуюся фразой «Нет вобле», оштрафовали за дискредитацию армии ВС из РФ

20-12-2022, 14:49

E1.RU: Доброволец из Свердловской области погиб на СВО

20-12-2022, 09:24

МК: Участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова дала прогноз СВО ВС из РФ на Украине на 2023 год

19-12-2022, 16:49

В Новосибирской области женщины решили рожать детей, несмотря на сложные времена

19-12-2022, 08:44

E1.RU: Братья-близнецы с Урала Константин и Алексей отправились на СВО, один из них погиб

19-12-2022, 08:14

Белик заявил, что в случае войны с НАТО целями России станут центры принятия решений Запада

17-12-2022, 17:34

В новый санкционный список ЕС попал завод по выпуску бронетехники в Башкирии

17-12-2022, 14:49

Работник администрации Херсонской области переводится в другой субъект государства

17-12-2022, 13:44

Екатеринбуржец Сергей вернулся из эмиграции, но думает об этом снова

17-12-2022, 10:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Представитель конгресса Грин выступила против обращения Зеленского

Представитель конгресса Грин выступила против обращения Зеленского

21-12-2022, 10:44

0

В ходе своего визита в США украинский президент Зеленский намерен выступить перед американским законодательным органом....

Подробнее
Мобилизованный 43-летний Алексей из Каменска-Уральского погиб от осколочного ранения

Мобилизованный 43-летний Алексей из Каменска-Уральского погиб от осколочного ранения

21-12-2022, 17:14

0

В боях на территории Украины погиб мобилизованный из Каменска-Уральского 43-летний Алексей Кандаков. Его мобилизовали...

Подробнее
UFA1.RU: Уже более месяца семья многодетного уфимца пытается вернуть его домой из зоны спецоперации

UFA1.RU: Уже более месяца семья многодетного уфимца пытается вернуть его домой из зоны спецоперации

21-12-2022, 15:04

0

Уже более месяца семья многодетного уфимца пытается вернуть его домой из зоны «военной спецоперации». Руслан А. был...

Подробнее
Есть ли повод для волнений? Американское оружие против оперативности ВС из РФ

Есть ли повод для волнений? Американское оружие против оперативности ВС из РФ

21-12-2022, 14:44

0

Увеличение военного бюджета США и предоставление военной помощи Украине вызывает немало вопросов у россиян. Сейчас не...

Подробнее
В РФ снова ожили древние технологии. Вновь популярен давно забытый способ связи

В РФ снова ожили древние технологии. Вновь популярен давно забытый способ связи

22-12-2022, 15:34

0

В России снова растет популярность SMS. Об этом сообщает издание «Ведомосит», отмечая, что еще не так давно эксперты...

Подробнее
Финансист Немихин объяснил, почему доллар будет стоить 78 рублей

Финансист Немихин объяснил, почему доллар будет стоить 78 рублей

22-12-2022, 15:39

0

Падение рубля продолжается. В четверг, 22 декабря, доллар на Мосбирже превысил 72 рубля — подобное с апреля наблюдается...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Псаки выразила мнение о целях визита в США Зеленского

Псаки выразила мнение о целях визита в США Зеленского

21-12-2022, 19:29

0

Занимавшая ранее должность пресс-секретаря американского президента Псаки рассказала, зачем, по ее мнению, приехал в...

Подробнее
Кевер выразил мнение об ошибке западных государств

Кевер выразил мнение об ошибке западных государств

21-12-2022, 17:19

0

Руководитель венгерского законодательного органа Ласло Кевер заявил об ошибке, которую допустили западные государства в...

Подробнее
«Ъ»: Рост спроса на автомашины с пробегом в декабре 2022 года в России наблюдают только автосалоны

«Ъ»: Рост спроса на автомашины с пробегом в декабре 2022 года в России наблюдают только автосалоны

22-12-2022, 09:34

0

В России автодилеры заметили рост спроса на автомобили с пробегом перед Новым годом. Это нетрадиционная ситуация на...

Подробнее
Bloomberg: генерал Суровикин может готовить новое наступление ВС из России на Украине в 2023 году

Bloomberg: генерал Суровикин может готовить новое наступление ВС из России на Украине в 2023 году

22-12-2022, 11:44

0

В 2023 году Россия может начать новое наступление на Украину, прогнозирует обозреватель Bloomberg Хэл Брендс. Он...

Подробнее