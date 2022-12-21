Военкор Коц призвал не надеяться, что ЗРК Patriot якобы несколько месяцев будут ехать в Киев

Сегодня, 15:34

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Военкор Коц призвал не надеяться, что ЗРК Patriot якобы несколько месяцев будут ехать в Киев
Фото из открытых источников

США передают Украине ЗРК Patriot. В России многие начали утверждать, что они в стране появятся еще не скоро, так как системы сложные, на то, чтобы овладеть ними, украинским военным понадобится длительное время. Американский телеканал CNN указывал, что на обучение экипажей уйдет минимум несколько месяцев.

Российский военкор Александр Коц призывает не надеяться на то, что Patriot будут столько времени ехать в Киев. Они могут появиться в Украине гораздо быстрее, утверждает он.

Военный корреспондент напомнил, что подобное в ходе СВО уже случалось.

Например, когда Вашингтон объявлял о передаче своему союзнику M142 HIMARS и 155-мм гаубиц М777, почти все дружно заявляли о том, что переживать особо нечего, понадобится длительное обучение экипажей.

Но на деле вышло, что и экипажи оказались подготовлены очень быстро, и вооружение появилось на линии фронта и начало отрабатывать гораздо быстрее, чем ожидалось.

Коц не сомневается, что этот же сценарий будет реализован Украиной и США и в случае с Patriot. Поэтому очень скоро они уже могут быть задействованы ВСУ в ходе СВО, которая длится 303 дня.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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