UFA1.RU: Уже более месяца семья многодетного уфимца пытается вернуть его домой из зоны спецоперации

Уже более месяца семья многодетного уфимца пытается вернуть его домой из зоны «военной спецоперации».

Руслан А. был мобилизован в сентябре, а в октябре попал на фронт, пишет UFA1.RU. Его отправили туда, хотя жена уже пыталась добиться его возвращения, поскольку он является многодетным отцом.

Руководитель юридического отдела Александр Ефремов отметил, что суд удовлетворил иск женщины, но сейчас комиссариат тянет с принятиями решений. Поэтому Ефремов подал жалобу в военную прокуратуру, в Генеральную прокуратуру, в администрацию президента, в ГШ ВС РФ.

«Спустя 3 недели, когда мы уже были уверены, что парень давным-давно с детьми дома, нам снова позвонила клиентка. И сообщила, что судьба мужа ей все еще неизвестна», - рассказал Ефремов.

В военкомате, к слову, утверждают, что уже направили письмо командиру части о том, что Руслана А. следует отправить домой.

Остается лишь надеяться, что его действительно отправят домой, и он не погибнет на фронте. Ведь хоть бои там идут уже 301 день, стороны не спешат садиться за стол переговоров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700