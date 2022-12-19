Есть ли повод для волнений? Американское оружие против оперативности ВС из РФ

Сегодня, 14:44

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Есть ли повод для волнений? Американское оружие против оперативности ВС из РФ
Фото из открытых источников

Увеличение военного бюджета США и предоставление военной помощи Украине вызывает немало вопросов у россиян.

Сейчас не только эксперты следят за тем, как Запад поддерживает Украину, пишет Украина.ру. Ведь объемы этой помощи напрямую влияют на способность Киева сражаться против ВС РФ.

На следующий год Украине запланировано выделить из американского бюджета как минимум 45 млрд долларов. А будет еще помощь от других стран, в том числе гуманитарная.

Военный эксперт Ростислав Ищенко заявил, что стоит ожидать увеличение поддержки Украины, а не снижение, как прогнозировали многие. Украина получит больше современного вооружения, и можно вскоре будет увидеть, судя по всему, на вооружении ВСУ еще больше авиации. Также Украине помогают налаживать производство собственных разведывательных, ударных беспилотников и беспилотников-камикадзе, поставки новых артиллерийских систем, включая РСЗО, а также сотен тысяч снарядов и ракет к ним.

Сейчас, как отмечает Ищенко, многое зависит от того, насколько быстро будет реагировать РФ. Если затянуть с принятием важных решений, то вскоре ВСУ еще больше усилятся. Но и торопиться нельзя, так как это может привести к огромным потерям.

«Соответственно, как я много раз говорил, и как известно любому военному, хоть раз получившему самостоятельное командование, на войне время – главный ресурс. Поэтому я всегда говорю, что требуется не сломя голову торопиться, оплачивая бездумную спешку жизнями солдат, но разумно поспешать, исходя из сложившейся обстановки, упреждая противника и, тем самым, срывая его замыслы», - заявил Ищенко.

Поэтому он перечислил ряд важных, по его мнению, пунктов. Важно учитывать то, какое вооружение получит Украина. Он прогнозирует, что новые виды вооружения ВСУ смогут применять не ранее весны.

России следует готовить резерв из числа мобилизованных, оснащая его техникой. Этот резерв в будущем можно будет использовать для наступления. При этом важно на Донбассе создать группировку, которая могла бы наступать уже зимой.

Белорусская группировка, по его мнению, должна решать задачу по сдерживанию польских сил, а  также прикрывать тылы в ходе наступления ВС РФ.

Отметим, войска РФ ведут бои на территории Украины уже 301 день, при этом изначально многие эксперты прогнозировали полный разгром ВСУ за несколько недель, если не дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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