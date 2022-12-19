Через 2,5 месяца удалось вернуть с фронта мобилизованного многодетного отца из Челябинска.

Супруга Алексея Татьяна рассказала, что ее мужа мобилизовали в конце сентября, хотя он многодетный отец.

Чтобы вернуть мужа домой, женщине пришлось обратиться к губернатору и рассказать о своей истории СМИ, пишет 74.RU. Только после этого к ней позвонили из военкомата и объяснили, что делать. В ОНФ ей подробно сообщили, какой пакет документов необходимо собрать.

Алексею повезло, потому что на фронт он не попал. Его вернули домой из войсковой части в Алтайском крае, где он ожидал переброски в зону боев.

Со слов мужчины, он уже оформил все документы в военкомате и хочет вернуться домой. О том, как он прожил 2,5 месяца, будучи мобилизованным, не хочет никому рассказывать.

Стоит отметить, что не все мобилизованные имеют возможность добиться пересмотра решения об их мобилизации и вернуться домой. Многие из них уже на передовой, участвуют в боях буквально с первых дней мобилизации. Есть среди мобилизованных немало погибших.

Региональные СМИ продолжают публиковать сообщения о погибших военных, добровольцах и мобилизованных, тела которых возвращают домой, чтобы родные и близкие могли проститься с ними.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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