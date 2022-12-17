Челябинский облсуд принял решение по заявлению военкомата о демобилизации многодетного фермера

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Фермера Евгения Курчатова из села Могильное мобилизовали в сентябре, но только в ноябре его вернули домой, пишет портал 74.ru.
Областной суд отказался удовлетворять жалобу военкомата на решение о демобилизации. Военкомат хотел обжаловать решение Октябрьского районного суда, признавшего ошибочным решение о мобилизации отца троих детей.
Семья фермера была шокирована, когда оказалось, что военкомат хочет вернуть Евгения Курчатова на фронт, при том, что решение о его демобилизации принималось на нескольких уровнях. Для чего было оспаривать решение, которое вроде бы поддержали разные инстанции, неясно.
Стоит отметить, что у Евгения трое дочерей, поэтому ему удалось вернуться домой после того как Генштаб дал указание об отсрочке и для отцов троих детей. В любом случае, суд встал на сторону фермера.
Во многих регионах России сейчас за возвращение домой сыновей, мужей, отцов, братьев бьются тысячи россиян. Военкоматы во время мобилизации часто не принимали в расчет состояние здоровья или социальный статус того, кому вручили повестку. И теперь остается лишь надеяться, что попавшие на фронт по ошибке, не погибнут там от настоящего оружия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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