Девушку, прославившуюся фразой «Нет вобле», оштрафовали за дискредитацию армии ВС из РФ

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В Тюмени штраф придется заплатить девушке Алисе за надпись «Нет вобле».
Алису минувшей осенью задержали полицейские на площади Единства и Согласия, пишет e1.ru.
Ей выписали протокол по статье о дискредитации ВС РФ, поскольку девушка написала «НЕТ ВОБЛЕ».
Тем не менее, на суде Алиса сумела доказать, что не собиралась никого дискредитировать, а на самом деле своей надписью выразила неприязнь к рыбе — якобы она обозначает «Нет вобле». Тогда суд оправдал Алису, обвинения были сняты, а мелки, которые изъяли полицейские, ей вернули.
Впрочем, полицейские решили все же добиться для Алисы наказания, и 20 декабря суд пересмотрел дело. В этот раз ее признали виновной в дискредитации российской армии. Так что теперь ей предстоит уплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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