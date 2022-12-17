Девушку, прославившуюся фразой «Нет вобле», оштрафовали за дискредитацию армии ВС из РФ

В Тюмени штраф придется заплатить девушке Алисе за надпись «Нет вобле».

Алису минувшей осенью задержали полицейские на площади Единства и Согласия, пишет e1.ru.

Ей выписали протокол по статье о дискредитации ВС РФ, поскольку девушка написала «НЕТ ВОБЛЕ».

Тем не менее, на суде Алиса сумела доказать, что не собиралась никого дискредитировать, а на самом деле своей надписью выразила неприязнь к рыбе — якобы она обозначает «Нет вобле». Тогда суд оправдал Алису, обвинения были сняты, а мелки, которые изъяли полицейские, ей вернули.

Впрочем, полицейские решили все же добиться для Алисы наказания, и 20 декабря суд пересмотрел дело. В этот раз ее признали виновной в дискредитации российской армии. Так что теперь ей предстоит уплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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