Девушку, прославившуюся фразой «Нет вобле», оштрафовали за дискредитацию армии ВС из РФ

Сегодня, 14:49

0

Image 16+
Девушку, прославившуюся фразой «Нет вобле», оштрафовали за дискредитацию армии ВС из РФ
Фото из открытых источников

В Тюмени штраф придется заплатить девушке Алисе за надпись «Нет вобле».

Алису минувшей осенью задержали полицейские на площади Единства и Согласия, пишет e1.ru.

Ей выписали протокол по статье о дискредитации ВС РФ, поскольку девушка написала «НЕТ ВОБЛЕ».

Тем не менее, на суде Алиса сумела доказать, что не собиралась никого дискредитировать, а на самом деле своей надписью выразила неприязнь к рыбе — якобы она обозначает «Нет вобле». Тогда суд оправдал Алису, обвинения были сняты, а мелки, которые изъяли полицейские, ей вернули.

Впрочем, полицейские решили все же добиться для Алисы наказания, и 20 декабря суд пересмотрел дело. В этот раз ее признали виновной в дискредитации российской армии. Так что теперь ей предстоит уплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Яреньгина рассказала, стоит ли людям предаваться унынию в Новый год

Сегодня, 17:19

Челябинский облсуд принял решение по заявлению военкомата о демобилизации многодетного фермера

Сегодня, 15:09

Девушку, прославившуюся фразой «Нет вобле», оштрафовали за дискредитацию армии ВС из РФ

Сегодня, 14:49

E1.RU: Доброволец из Свердловской области погиб на СВО

Сегодня, 09:24

МК: Участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова дала прогноз СВО ВС из РФ на Украине на 2023 год

Вчера, 16:49

В Новосибирской области женщины решили рожать детей, несмотря на сложные времена

Вчера, 08:44

E1.RU: Братья-близнецы с Урала Константин и Алексей отправились на СВО, один из них погиб

Вчера, 08:14

Белик заявил, что в случае войны с НАТО целями России станут центры принятия решений Запада

17-12-2022, 17:34

В новый санкционный список ЕС попал завод по выпуску бронетехники в Башкирии

17-12-2022, 14:49

Работник администрации Херсонской области переводится в другой субъект государства

17-12-2022, 13:44

Екатеринбуржец Сергей вернулся из эмиграции, но думает об этом снова

17-12-2022, 10:54

Игорь Егоров объяснил для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов

17-12-2022, 09:19

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не исключает, что на российском рынке труда будет нарастать нехватка работников

16-12-2022, 19:09

Климов в Перми заявил о необходимости «всеобщей гражданской мобилизации»

16-12-2022, 16:19

В Первоуральске простятся с погибшим мобилизованным 31-летним Андреем Печенкиным

16-12-2022, 14:04

Жены добровольцев из Башкирии пытаются вернуть бойцов из СВО

16-12-2022, 07:54

«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте

15-12-2022, 17:34

Доброволец Александр с Урала погиб спустя две недели после отправки в зону СВО

15-12-2022, 14:14

Преподавателя уральского колледжа осудят за дискредитацию армии ВС из РФ

15-12-2022, 13:39

Портал 29.RU провел опрос среди россиян, чтобы выяснить, знают ли они, где ближайшее от них укрытие

15-12-2022, 12:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

E1.RU: Братья-близнецы с Урала Константин и Алексей отправились на СВО, один из них погиб

E1.RU: Братья-близнецы с Урала Константин и Алексей отправились на СВО, один из них погиб

Вчера, 08:14

0

В зоне «военной спецоперации» погиб 24-летний парень из населенного пункта Пристань Константин, а его брата даже не...

Подробнее
В Новосибирской области женщины решили рожать детей, несмотря на сложные времена

В Новосибирской области женщины решили рожать детей, несмотря на сложные времена

Вчера, 08:44

0

В Новосибирской области женщины рожают детей, хотя ситуация в стране остается неопределенной. Портал Ngs.ru пообщался с...

Подробнее
Челябинский облсуд принял решение по заявлению военкомата о демобилизации многодетного фермера

Челябинский облсуд принял решение по заявлению военкомата о демобилизации многодетного фермера

Сегодня, 15:09

0

В Челябинске суд рассмотрел жалобу о мобилизации многодетного отца. Фермера Евгения Курчатова из села Могильное...

Подробнее
«МК»: Американская разведка помогла войскам ВС из России устроить «черную пятницу» для ПВО ВС Украины

«МК»: Американская разведка помогла войскам ВС из России устроить «черную пятницу» для ПВО ВС Украины

18-12-2022, 20:09

0

ВС РФ на десятом месяце СВО провели операцию по вскрытию системы ПВО Украины, следует из публикации газеты «Московский...

Подробнее
Экономист выразил мнение о заявлении Зеленского

Экономист выразил мнение о заявлении Зеленского

18-12-2022, 20:19

0

Экономист Туз в публикации для издания Foreign Policy проанализировал недавнее заявление украинского президента...

Подробнее
Климов высказался о Папе Римском и вере президента Байдена

Климов высказался о Папе Римском и вере президента Байдена

Вчера, 11:29

0

Позицию Папы Римского Франциска о происходящем вокруг Украины прокомментировал в своем телеграм-канале сенатор от...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Зеленский будет напоминать странам Запада о необходимости поставок систем ПВО на Украину

Зеленский будет напоминать странам Запада о необходимости поставок систем ПВО на Украину

18-12-2022, 08:49

0

Украина нуждается в поставках ПВО, о чем Киев снова наполнил Западу. Президент Украины Владимир Зеленский в своем...

Подробнее
Путин пообщался по телефону с Фернандесом

Путин пообщался по телефону с Фернандесом

Вчера, 08:44

0

Российский президент провел разговор по телефону с политическим руководителем Аргентины Фернандесом, в ходе которого...

Подробнее
«Коммерсант»: Huawei расформирует одно из подразделений в России, на котором трудятся две тысячи работников

«Коммерсант»: Huawei расформирует одно из подразделений в России, на котором трудятся две тысячи работников

Вчера, 17:04

0

Китайская компания Huawei приняла решение закрыть одно из своих российских подразделений. Оно дает работу двум тысячам...

Подробнее
МК: Участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова дала прогноз СВО ВС из РФ на Украине на 2023 год

МК: Участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова дала прогноз СВО ВС из РФ на Украине на 2023 год

Вчера, 16:49

0

О том, каким может быть 2023 год для России и мира, рассказала участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова. По...

Подробнее