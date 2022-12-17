E1.RU: Доброволец из Свердловской области погиб на СВО

48-летний доброволец Евгений Колясников погиб на фронте, о чем сообщили в администрации Заречного.

В Свердловской области, как и в других регионах РФ проходила осенью мобилизация, но Колясников решил пойти на фронт как доброволец и записался в спецподразделение «Ахмат». Взяв в руки оружие, он прожил еще около двух месяцев.

Похоронили Колясникова в Заречном. Родным и близким администрация города выразила соболезнования, обещая поддержку, как и семьям других погибших на фронте.

Бои на территории Украины продолжаются с 24 февраля. Уже почти 10 месяцев там гибнут российские граждане, которые попали на фронт как добровольцы, и как мобилизованные. А поскольку еще нет понимания того, когда конфликт окончится, число могил будет расти, как и число вдов, и матерей, потерявших в этом конфликте своих детей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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