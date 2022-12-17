МК: Участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова дала прогноз СВО ВС из РФ на Украине на 2023 год

Сегодня, 16:49

0

Image 16+
МК: Участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова дала прогноз СВО ВС из РФ на Украине на 2023 год
Фото из открытых источников

О том, каким может быть 2023 год для России и мира, рассказала участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова.

По ее словам, сейчас идет процесс регуляции перенаселения, который запускается раз в 100 лет, пишет МК.

Это касается и ситуации на территории Украины. Как утверждает экстрасенс, планета снижает численность людей самостоятельно. Поэтому начинаются конфликты, появляются различные болезни, происходят катаклизмы.

Коронавирус она тоже назвала процессом регуляции численности населения. Также экстрасенс утверждает, что в следующем году возникнет еще одна болезнь, которая будет поражать головной мозг и вакцину от нее найдут не сразу. Эта болезнь распространится на Западе, в Азии, Африке, но Россию не затронет.

В США, заявляет экстрасенс, будут штормы и тайфуны, которые унесут много жизней, а в сухих региона возникнут патогены, которые будут заражать воду и убивать людей.

Конфликт на территории Украины, уверена экстрасенс, закончится в следующем году и в пользу России. Она добавила, что следующий год в целом для РФ будет благополучным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

МК: Участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова дала прогноз СВО ВС из РФ на Украине на 2023 год

Сегодня, 16:49

В Новосибирской области женщины решили рожать детей, несмотря на сложные времена

Сегодня, 08:44

E1.RU: Братья-близнецы с Урала Константин и Алексей отправились на СВО, один из них погиб

Сегодня, 08:14

Белик заявил, что в случае войны с НАТО целями России станут центры принятия решений Запада

17-12-2022, 17:34

В новый санкционный список ЕС попал завод по выпуску бронетехники в Башкирии

17-12-2022, 14:49

Работник администрации Херсонской области переводится в другой субъект государства

17-12-2022, 13:44

Екатеринбуржец Сергей вернулся из эмиграции, но думает об этом снова

17-12-2022, 10:54

Игорь Егоров объяснил для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов

17-12-2022, 09:19

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не исключает, что на российском рынке труда будет нарастать нехватка работников

16-12-2022, 19:09

Климов в Перми заявил о необходимости «всеобщей гражданской мобилизации»

16-12-2022, 16:19

В Первоуральске простятся с погибшим мобилизованным 31-летним Андреем Печенкиным

16-12-2022, 14:04

Жены добровольцев из Башкирии пытаются вернуть бойцов из СВО

16-12-2022, 07:54

«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте

15-12-2022, 17:34

Доброволец Александр с Урала погиб спустя две недели после отправки в зону СВО

15-12-2022, 14:14

Преподавателя уральского колледжа осудят за дискредитацию армии ВС из РФ

15-12-2022, 13:39

Портал 29.RU провел опрос среди россиян, чтобы выяснить, знают ли они, где ближайшее от них укрытие

15-12-2022, 12:44

E1.RU: пенсионерка Люмира, потерявшая сына в Афганистане, готовит пельмени для участников СВО

15-12-2022, 08:09

Алиханов опасается, что Литва может полностью запретить транзит в Калининградскую область

14-12-2022, 10:04

С военкоматом решила судиться жительница Екатеринбурга Марина Рукавичникова, чтобы вернуть домой мужа

13-12-2022, 08:49

UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации

13-12-2022, 08:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В новый санкционный список ЕС попал завод по выпуску бронетехники в Башкирии

В новый санкционный список ЕС попал завод по выпуску бронетехники в Башкирии

17-12-2022, 14:49

0

В новый санкционный список, введенный ЕС, попала в этот раз ишимбайская машиностроительная компания «Витязь». Всего под...

Подробнее
Екатеринбуржец Сергей вернулся из эмиграции, но думает об этом снова

Екатеринбуржец Сергей вернулся из эмиграции, но думает об этом снова

17-12-2022, 10:54

0

Екатеринбужец Сергей покинул ранее Россию из-за мобилизации, но вернулся вскоре снова домой. Сергей бежал в Казахстан,...

Подробнее
E1.RU: Братья-близнецы с Урала Константин и Алексей отправились на СВО, один из них погиб

E1.RU: Братья-близнецы с Урала Константин и Алексей отправились на СВО, один из них погиб

Сегодня, 08:14

0

В зоне «военной спецоперации» погиб 24-летний парень из населенного пункта Пристань Константин, а его брата даже не...

Подробнее
В Новосибирской области женщины решили рожать детей, несмотря на сложные времена

В Новосибирской области женщины решили рожать детей, несмотря на сложные времена

Сегодня, 08:44

0

В Новосибирской области женщины рожают детей, хотя ситуация в стране остается неопределенной. Портал Ngs.ru пообщался с...

Подробнее
Работник администрации Херсонской области переводится в другой субъект государства

Работник администрации Херсонской области переводится в другой субъект государства

17-12-2022, 13:44

0

В администрации Херсонской области сообщили, что заместитель руководителя правительства региона Губарева прекращает...

Подробнее
Игорь Егоров объяснил для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов

Игорь Егоров объяснил для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов

17-12-2022, 09:19

0

Для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов, объяснил военком Ростовской области Игорь Егоров....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Военный эксперт назвал вероятные сроки завершения СВО

Военный эксперт назвал вероятные сроки завершения СВО

17-12-2022, 17:19

0

«Военная спецоперация» на территории Украины может закончиться уже к весне следующего года, полагает военный эксперт...

Подробнее
Белик заявил, что в случае войны с НАТО целями России станут центры принятия решений Запада

Белик заявил, что в случае войны с НАТО целями России станут центры принятия решений Запада

17-12-2022, 17:34

0

Если вооруженный конфликт с Украиной разрастется до прямого противостояния с НАТО, Россия начнет бить по центрам...

Подробнее
«МК»: Американская разведка помогла войскам ВС из России устроить «черную пятницу» для ПВО ВС Украины

«МК»: Американская разведка помогла войскам ВС из России устроить «черную пятницу» для ПВО ВС Украины

Вчера, 20:09

0

ВС РФ на десятом месяце СВО провели операцию по вскрытию системы ПВО Украины, следует из публикации газеты «Московский...

Подробнее
Зеленский будет напоминать странам Запада о необходимости поставок систем ПВО на Украину

Зеленский будет напоминать странам Запада о необходимости поставок систем ПВО на Украину

Вчера, 08:49

0

Украина нуждается в поставках ПВО, о чем Киев снова наполнил Западу. Президент Украины Владимир Зеленский в своем...

Подробнее