МК: Участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова дала прогноз СВО ВС из РФ на Украине на 2023 год

О том, каким может быть 2023 год для России и мира, рассказала участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова.

По ее словам, сейчас идет процесс регуляции перенаселения, который запускается раз в 100 лет, пишет МК.

Это касается и ситуации на территории Украины. Как утверждает экстрасенс, планета снижает численность людей самостоятельно. Поэтому начинаются конфликты, появляются различные болезни, происходят катаклизмы.

Коронавирус она тоже назвала процессом регуляции численности населения. Также экстрасенс утверждает, что в следующем году возникнет еще одна болезнь, которая будет поражать головной мозг и вакцину от нее найдут не сразу. Эта болезнь распространится на Западе, в Азии, Африке, но Россию не затронет.

В США, заявляет экстрасенс, будут штормы и тайфуны, которые унесут много жизней, а в сухих региона возникнут патогены, которые будут заражать воду и убивать людей.

Конфликт на территории Украины, уверена экстрасенс, закончится в следующем году и в пользу России. Она добавила, что следующий год в целом для РФ будет благополучным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700