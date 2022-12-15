Белик заявил, что в случае войны с НАТО целями России станут центры принятия решений Запада

Если вооруженный конфликт с Украиной разрастется до прямого противостояния с НАТО, Россия начнет бить по центрам принятия решений Альянса. В этом не сомневается член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом пишет URA.RU.

«Если НАТО вступит в войну с Россией, очевидными для нашей страны целями станут различные объекты в странах блока и центры принятия решений. А это совсем не то, что наблюдать со стороны за противостоянием Москвы и Киева или демонстративно проводить учения у границ РФ», - высказался Белик.

По его словам, если конфликт станет глобальным, неизбежным будет эффект домино — достанется даже тем странам, которые не являются членами НАТО. Архитектура мировой безопасности будет полностью разрушена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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