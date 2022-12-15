В новый санкционный список ЕС попал завод по выпуску бронетехники в Башкирии

В новый санкционный список, введенный ЕС, попала в этот раз ишимбайская машиностроительная компания «Витязь».

Всего под санкции в этот раз попали 168 компаний России, связанных с военно-промышленным комплексом.

Компанию «Витязь» включили в санкционный список из-за того, что на ее мощностях собирают двухзвенный гусеничный вездеход ДТ-30 «Витязь», который используется во время «военной спецоперации» на территории Украины.

«Компания занимается разработкой, производством, эксплуатацией и ремонтом военной бронированной техники», - отмечается в пояснении к решению о включении в санкции башкирской компании.

Стоит отметить, что уже несколько предприятий из Башкирии в санкционном списке из-за действий РФ касательно Украины. При этом Запад обещает и далее наращивать санкционное давление на РФ, если «военная спецоперация» будет продолжаться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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