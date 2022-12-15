Работник администрации Херсонской области переводится в другой субъект государства

В администрации Херсонской области сообщили, что заместитель руководителя правительства региона Губарева прекращает работу в местном политическом органе власти. Уточняется, что это связано с ее переходом на новую административную должность в другом субъекте Российской Федерации. Соответствующее сообщение опубликовано на телеграмм канале правительства Херсонской области.

При этом информации о том, в каком именно другом регионе Российской Федерации будет работать Губарева, пока не приводится. Также сообщается, что обязанности чиновницы в качестве заместителя руководителя правительства Херсонской области в ближайшее время будут выполнять другие должностные лица, работающие в администрации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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