Екатеринбуржец Сергей вернулся из эмиграции, но думает об этом снова

Екатеринбужец Сергей покинул ранее Россию из-за мобилизации, но вернулся вскоре снова домой.

Сергей бежал в Казахстан, когда объявили мобилизацию, пишет e1.ru. Там он пробыл недолго, и снова приехал в Россию. Сейчас же мужчина снова хочет уезжать.

«Я прожил в Казахстане 53 дня, снимал с коллегой жилье и работал удаленно. Я надеялся, что за три недели станет ясно, в каком направлении ожидать развития ситуации, но поездка затянулась. Казахстан принял дружелюбно. Жители оставили положительное впечатление. За все время пребывания я ни разу не ощутил какого-то притеснения. Возможно, мне повезло, но от других вынужденных эмигрантов я негативного опыта тоже не слышал», - рассказал екатеринбуржец.

По его словам, в Казахстане его многое устраивало, хотя цены там и поднялись на жилье из-за того, что россияне хлынули массово в эту страну. Там ему понравилось, но он хотел в Россию, хотя не согласен жить в государстве, политику которого категорически осуждает.

Тем не менее, он вернулся в РФ, поскольку надеется, что не будет в числе первых кандидатов на мобилизацию, если ее снова объявят. И сейчас Сергей хочет уехать снова за границу, но уже на ПМЖ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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