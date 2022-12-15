Игорь Егоров объяснил для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов

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Для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов, объяснил военком Ростовской области Игорь Егоров.
Издание 161.ru обратилось к нему за разъяснениями касательно того, почему гражданам продолжают приходить повестки, хотя власти объявили, что мобилизация закончилась и новых мобилизационных волн не будет.
Егоров утверждает, что сейчас повестки могут приходить только в двух случаях: по срочному призыву и для уточнения данных тех, кто находится в запасе.
Также он утверждает, что сейчас мобилизационные повестки тоже могут рассылать. Это происходит в тех случаях, если их не вручили осенью. По таким повесткам все равно необходимо явиться в военкомат. Он утверждает, что на фронт по этим повесткам уже не отправляют.
«Такие повестки аннулируются в военкомате при личном посещении. Сейчас военкоматы рассылают повестки по уточнению данных исключительно тех, кто находится в запасе», - заявил военком.
Напомнил Егоров и о том, что по закону в течение двух недель после изменения места жительства, состояния здоровья, семейного положения и других данных гражданин, находящийся в запасе, должен уведомить военкомат.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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