Игорь Егоров объяснил для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов

Сегодня, 09:19

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Игорь Егоров объяснил для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов
Фото из открытых источников

Для чего мужчинам в РФ продолжают рассылать повестки из военкоматов, объяснил военком Ростовской области Игорь Егоров.

Издание 161.ru обратилось к нему за разъяснениями касательно того, почему гражданам продолжают приходить повестки, хотя власти объявили, что мобилизация закончилась и новых мобилизационных волн не будет.

Егоров утверждает, что сейчас повестки могут приходить только в двух случаях: по срочному призыву и для уточнения данных тех, кто находится в запасе.

Также он утверждает, что сейчас мобилизационные повестки тоже могут рассылать. Это происходит в тех случаях, если их не вручили осенью. По таким повесткам все равно необходимо явиться в военкомат. Он утверждает, что на фронт по этим повесткам уже не отправляют.

«Такие повестки аннулируются в военкомате при личном посещении. Сейчас военкоматы рассылают повестки по уточнению данных исключительно тех, кто находится в запасе», - заявил военком.

Напомнил Егоров и о том, что по закону в течение двух недель после изменения места жительства, состояния здоровья, семейного положения и других данных гражданин, находящийся в запасе, должен уведомить военкомат.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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