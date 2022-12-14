Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не исключает, что на российском рынке труда будет нарастать нехватка работников

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В дальнейшей перспективе дефицит рабочей силы на территории Российской Федерации, с высокой степенью вероятности, может только увеличиваться. Эту мысль обнародовала сегодня, в пятницу, 16 декабря 2022 года, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Она рассказала об этом на пресс-конференции, посвященной результатам заседания совета директоров регулятора. Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной источник Finam.Ru.
Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что, как утверждает руководитель регулятора, в 2023 году могут ожидаться не только исторически низкие уровни безработицы, но и существенный рост зарплат российского населения.
«Чрезвычайно важная группа рисков связана с ситуацией, которая в настоящее время складывается на рынке труда. Не исключено, что нехватка работников в самых разных сферах промышленности и народного хозяйства и дальше будет нарастать», — объяснила Набиуллина.
Как результат — в следующем году возможны не только исторически низкие уровни безработицы, но и рост зарплат, существенно опережающий увеличение производительности труда, констатировала Набиуллина.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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