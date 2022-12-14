В Первоуральске простятся с погибшим мобилизованным 31-летним Андреем Печенкиным

«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте
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31-летний мобилизованный Андрей Печенкин из Первоуральска 16 декабря будет похоронен на местном кладбище.
Он погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины, сообщает E1.RU. Эту информацию подтвердили в городской мэрии.
Андрей Печенкин был мобилизован, так как ранее служил. Ему повестка пришла еще в сентябре и он на фронт поехал как разведчик-пулеметчик. 5 декабря он погиб.
Это не единственный мобилизованный из Свердловской области, тело которого уже доставлено домой из зоны «военной спецоперации» на территории Украины. Несколькими днями ранее прошли похороны 21-летнего Максима Белоусова, который попал на фронт почти сразу же после того как отслужил срочную службу.
Прибывают гробы и в другие регионы России. А поскольку власти так и не озвучили сроков «военной спецоперации», число погибших в зоне «военной спецоперации» россиян продолжит расти.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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