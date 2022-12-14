Жены добровольцев из Башкирии пытаются вернуть бойцов из СВО

Сегодня, 07:54

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Жены добровольцев из Башкирии пытаются вернуть бойцов из СВО
Фото из открытых источников

Добровольцев из Башкирии не отпускают домой, хотя их контракты уже истекли.Об этом рассказали женщины изданию UFA1.RU, отметив, что их мужья служат в батальоне имени Шаймуратова.

Со слов женщин, 15 декабря они даже обратились в военную прокуратуру в Уфе, чтобы сообщить о нарушении прав своих мужей.  По их словам, еще 7 ноября у мужчин закончился контракт, тем не менее, домой их не отпускают, а держат на учениях.

«7 ноября у них истек контракт, всех их стали выводить в санаторий, сказали, что отвезут домой. Но они всё равно сейчас на учениях постоянно, на стрельбах с пяти утра», — рассказала одна из женщин.

В военной прокуратуре поначалу женам говорили о том, что пока еще действует указ о частной мобилизации, где указано, что контракты военных продолжают свое действие, пока идет эта самая мобилизация. А указ, как известно, не отменён.

Но женщины сослались на то, что их мужья являются добровольцами, поэтому они могут уходить домой по истечению контракта.

Хотя женщин в военной прокуратуре выслушали, они понимают, что вряд ли вопрос будет быстро решен, поэтому готовы даже ехать в расположение войск, чтобы там лично беседовать с командованием. Женщины понимают, что их мужья могут в любой момент снова оказаться на передовой, где продолжают гибнуть люди, так как «военная спецоперация» все еще продолжается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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