Жены добровольцев из Башкирии пытаются вернуть бойцов из СВО

Добровольцев из Башкирии не отпускают домой, хотя их контракты уже истекли.Об этом рассказали женщины изданию UFA1.RU, отметив, что их мужья служат в батальоне имени Шаймуратова.

Со слов женщин, 15 декабря они даже обратились в военную прокуратуру в Уфе, чтобы сообщить о нарушении прав своих мужей. По их словам, еще 7 ноября у мужчин закончился контракт, тем не менее, домой их не отпускают, а держат на учениях.

«7 ноября у них истек контракт, всех их стали выводить в санаторий, сказали, что отвезут домой. Но они всё равно сейчас на учениях постоянно, на стрельбах с пяти утра», — рассказала одна из женщин.

В военной прокуратуре поначалу женам говорили о том, что пока еще действует указ о частной мобилизации, где указано, что контракты военных продолжают свое действие, пока идет эта самая мобилизация. А указ, как известно, не отменён.

Но женщины сослались на то, что их мужья являются добровольцами, поэтому они могут уходить домой по истечению контракта.

Хотя женщин в военной прокуратуре выслушали, они понимают, что вряд ли вопрос будет быстро решен, поэтому готовы даже ехать в расположение войск, чтобы там лично беседовать с командованием. Женщины понимают, что их мужья могут в любой момент снова оказаться на передовой, где продолжают гибнуть люди, так как «военная спецоперация» все еще продолжается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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