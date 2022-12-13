Доброволец Александр с Урала погиб спустя две недели после отправки в зону СВО

Доброволец Александр Новиков из Урала погиб на фронте спустя две недели после отправки. О его гибели рассказывает издание E1.RU.

Журналисты пообщались с родными погибшего, которые сообщили, что ему было 37 лет. У него остались дома жена и сын.

Известно, что Александр подписал контракт 28 июля, а уже 10 августа он погиб под минометным обстрелом в районе населенного пункта Каменка. Это подтвердили и в администрации Полевского.

На фронте сейчас уже есть много мобилизованных, которые вместе с военными и добровольцами участвуют в боях на передовой. Не всем из них удается выжить, поэтому на Урале уже не один раз прощались и с теми, кого государство призвало на фронт в рамках мобилизации. А поскольку нет информации об окончании «военной спецоперации», то число погибших продолжит расти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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