Доброволец Александр с Урала погиб спустя две недели после отправки в зону СВО

UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации
После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти...Подробнее
Доброволец Александр Новиков из Урала погиб на фронте спустя две недели после отправки. О его гибели рассказывает издание E1.RU.
Журналисты пообщались с родными погибшего, которые сообщили, что ему было 37 лет. У него остались дома жена и сын.
Известно, что Александр подписал контракт 28 июля, а уже 10 августа он погиб под минометным обстрелом в районе населенного пункта Каменка. Это подтвердили и в администрации Полевского.
На фронте сейчас уже есть много мобилизованных, которые вместе с военными и добровольцами участвуют в боях на передовой. Не всем из них удается выжить, поэтому на Урале уже не один раз прощались и с теми, кого государство призвало на фронт в рамках мобилизации. А поскольку нет информации об окончании «военной спецоперации», то число погибших продолжит расти.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти...Подробнее
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