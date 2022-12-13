Преподавателя уральского колледжа осудят за дискредитацию армии ВС из РФ

В суде за дискредитацию армии оказался преподаватель Первоуральского металлургического колледжа Артем Изгагин.

На него поступили многочисленные жалобы за публикацию в социальных сетях своих фотографий в вышиванке (национальная украинская одежда) с призывами на украинском языке под ними.

13 декабря в его отношении было возбуждено административное дело, рассмотрение которого запланировали на 15 декабря. А заседание суда будет проходить 26 декабря. Предварительно Изгагину грозит штраф в размере 50 тыс. рублей.

Изгагина уже уволили с должности преподавателя Первоуральского металлургического колледжа. Общаться с журналистами он не хочет, поэтому получить от него комментарии касательно того, что его побудило на размещение таких постов в Сети, пока не удалось.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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