UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации
После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти...Подробнее
Портал 29.RU провел опрос среди россиян, чтобы выяснить, знают ли они, где ближайшее от них укрытие.
Напомним, что искать укрытия нужно, если по городской системе оповещения сообщат о воздушной тревоге.
Информацию об укрытиях можно получить по месту проживания в органах местного самоуправления. ТСЖ, управляющие компании и другие службы должны обязательно расклеить по подъездам объявления с указанием информации о том, где находится ближайшее укрытие.
Как показал опрос, пока далеко не все россияне знают о том, где можно спрятаться в случае чрезвычайной ситуации. Также многие жалуются на то, что далеко не все укрытия подготовлены к тому, чтобы принять людей. Значительная часть укрытий вообще используется сейчас бизнесом.
Поэтому местные власти активно занимаются вопросом подготовки укрытий к тому, чтобы там могли в случае чрезвычайной ситуации находиться люди.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти...Подробнее
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