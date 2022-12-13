Портал 29.RU провел опрос среди россиян, чтобы выяснить, знают ли они, где ближайшее от них укрытие.

Напомним, что искать укрытия нужно, если по городской системе оповещения сообщат о воздушной тревоге.

Информацию об укрытиях можно получить по месту проживания в органах местного самоуправления. ТСЖ, управляющие компании и другие службы должны обязательно расклеить по подъездам объявления с указанием информации о том, где находится ближайшее укрытие.

Как показал опрос, пока далеко не все россияне знают о том, где можно спрятаться в случае чрезвычайной ситуации. Также многие жалуются на то, что далеко не все укрытия подготовлены к тому, чтобы принять людей. Значительная часть укрытий вообще используется сейчас бизнесом.

Поэтому местные власти активно занимаются вопросом подготовки укрытий к тому, чтобы там могли в случае чрезвычайной ситуации находиться люди.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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