Портал 29.RU провел опрос среди россиян, чтобы выяснить, знают ли они, где ближайшее от них укрытие

Сегодня, 12:44

0

Image 16+
Портал 29.RU провел опрос среди россиян, чтобы выяснить, знают ли они, где ближайшее от них укрытие
Фото из открытых источников

Портал 29.RU провел опрос среди россиян, чтобы выяснить, знают ли они, где ближайшее от них укрытие.

Напомним, что искать укрытия нужно, если по городской системе оповещения сообщат о воздушной тревоге.

Информацию об укрытиях можно получить по месту проживания в органах местного самоуправления.  ТСЖ, управляющие компании и другие службы должны обязательно расклеить по подъездам объявления с указанием информации о том, где находится ближайшее укрытие.

Как показал опрос, пока далеко не все россияне знают о том, где можно спрятаться в случае чрезвычайной ситуации. Также многие жалуются на то, что далеко не все укрытия подготовлены к тому, чтобы принять людей. Значительная часть укрытий вообще используется сейчас бизнесом.

Поэтому местные власти активно занимаются вопросом подготовки укрытий к тому, чтобы там могли в случае чрезвычайной ситуации находиться люди.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте

Сегодня, 17:34

Доброволец Александр с Урала погиб спустя две недели после отправки в зону СВО

Сегодня, 14:14

Преподавателя уральского колледжа осудят за дискредитацию армии ВС из РФ

Сегодня, 13:39

Портал 29.RU провел опрос среди россиян, чтобы выяснить, знают ли они, где ближайшее от них укрытие

Сегодня, 12:44

E1.RU: пенсионерка Люмира, потерявшая сына в Афганистане, готовит пельмени для участников СВО

Сегодня, 08:09

Алиханов опасается, что Литва может полностью запретить транзит в Калининградскую область

Вчера, 10:04

С военкоматом решила судиться жительница Екатеринбурга Марина Рукавичникова, чтобы вернуть домой мужа

13-12-2022, 08:49

UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации

13-12-2022, 08:44

Красноярскую общественницу Наталию Подоляк оштрафовали за «дискредитацию» ВС из России

12-12-2022, 16:39

«Я всегда держу свое слово»: Пригожин напомнил, что не планирует возглавлять политические партии

12-12-2022, 15:03

Комбат Ходаковский настаивает на необходимости активных кадровых перестановок в РФ

12-12-2022, 14:39

26-летняя жительница Самары рассказала о переезде в Грузию из-за мобилизации

12-12-2022, 08:14

Родные мобилизованного студента Андрея из Красноярска пытаются вернуть его домой

11-12-2022, 09:39

Newsweek: усиление ВС из РФ ведет к перелому в конфликте на Украине

10-12-2022, 13:54

«ВО»: линии по производству беспилотников в РФ загружены на полную мощность

10-12-2022, 13:49

Раненые бойцы СВО из Новосибирска пожаловались на невозможность получения выплат по 3 млн рублей

10-12-2022, 12:59

Техноблогер из Уфы решил покинуть Россию после объявления мобилизации

10-12-2022, 09:24

Генерал Гурулев: «Западная Европа уверенно готовится к полномасштабной войне»

10-12-2022, 09:19

Кнутов: Украина надеется одержать победу над Россией при помощи тактики «тысячи уколов»

10-12-2022, 09:09

В Ленинградской области отремонтировано три моста

8-12-2022, 15:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации

UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации

13-12-2022, 08:44

0

После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти...

Подробнее
Доброволец Александр с Урала погиб спустя две недели после отправки в зону СВО

Доброволец Александр с Урала погиб спустя две недели после отправки в зону СВО

Сегодня, 14:14

0

Доброволец Александр Новиков из Урала погиб на фронте спустя две недели после отправки. О его гибели рассказывает...

Подробнее
С военкоматом решила судиться жительница Екатеринбурга Марина Рукавичникова, чтобы вернуть домой мужа

С военкоматом решила судиться жительница Екатеринбурга Марина Рукавичникова, чтобы вернуть домой мужа

13-12-2022, 08:49

0

С военкоматом решила судиться жительница Екатеринбурга Марина Рукавичникова, чтобы вернуть домой мужа. Она подала в суд...

Подробнее
«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте

«63.ru»: чем помогут власти семьям самарских мобилизованных, погибших на фронте

Сегодня, 17:34

0

О том, какую помощь могут оказать в Самарской области семьям мобилизованных, погибших на фронте, рассказал портал...

Подробнее
В Самаре мобилизовали мужчину с давлением и проблемами с сердцем

В Самаре мобилизовали мужчину с давлением и проблемами с сердцем

13-12-2022, 16:44

0

Мобилизованного из Самары с множеством проблем со здоровьем пытается вернуть домой его жена. Женщина рассказала, что у...

Подробнее
Bloomberg: Китай встревожил мир изменением отношения к COVID-19

Bloomberg: Китай встревожил мир изменением отношения к COVID-19

Вчера, 13:04

0

В Китае снова распространяется COVID-19 и в этой стране отказались от политики нулевой толерантности к коронавирусу....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Алиханов опасается, что Литва может полностью запретить транзит в Калининградскую область

Алиханов опасается, что Литва может полностью запретить транзит в Калининградскую область

Вчера, 10:04

0

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов допускает, что правительство Литвы может полностью запретить транзит...

Подробнее
ВС из России нанесли ракетный удар по зданию областной администрации в Херсоне

ВС из России нанесли ракетный удар по зданию областной администрации в Херсоне

Вчера, 19:09

0

Украинские власти сообщили о том, что ВС РФ ударили артиллерией по зданию херсонской администрации. В результате этого...

Подробнее
СП: в Киеве начали успокаиваться, бить по ним сейчас не будут

СП: в Киеве начали успокаиваться, бить по ним сейчас не будут

13-12-2022, 11:14

0

Автор «Свободной прессы» Вера Жердяева рассказала об атаках российских дронов по территории Украины. По ее словам,...

Подробнее
Le Figaro: СВО продемонстрировала ключевую уязвимость стран Запада

Le Figaro: СВО продемонстрировала ключевую уязвимость стран Запада

Вчера, 18:14

0

Запасы вооружений стран Запада сильно истощены в результате военной помощи Украине. Об этом говорится в статье...

Подробнее