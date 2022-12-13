E1.RU: пенсионерка Люмира, потерявшая сына в Афганистане, готовит пельмени для участников СВО

UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации
После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти...Подробнее
Люмира Синельникова из Басьяновского Свердловской области помогает бойцам «военной спецоперации».
Она готовит для них полуфабрикаты, рассказывает E1.RU. Женщина из-за больных ног не выходит из дома, поэтому лепит пельмени дома.
Как рассказала Люмира, ее сын погиб в Афганистане в 1988 году, попав под обстрел. Она долгие годы хранит его форму и награды. А сейчас решила поддержать женщин, которые решили приготовить полуфабрикаты на фронт.
Всем поселком басьяновцы решили слепить 50 тысяч пельменей. Для этого были закуплены фарш, мука, лук и чеснок. Руководить процессом на кухне стал подполковник запаса Сергей Хорольский. Слепленные пельмени отправят на фронт в фургоне-рефрижераторе.
Стоит отметить, что таких как Люмила Синельникова становится с каждым днем все больше. По всей России матери продолжают хоронить своих сыновей, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти...Подробнее
Доброволец Александр Новиков из Урала погиб на фронте спустя две недели после отправки. О его гибели рассказывает...Подробнее
С военкоматом решила судиться жительница Екатеринбурга Марина Рукавичникова, чтобы вернуть домой мужа. Она подала в суд...Подробнее
О том, какую помощь могут оказать в Самарской области семьям мобилизованных, погибших на фронте, рассказал портал...Подробнее
Мобилизованного из Самары с множеством проблем со здоровьем пытается вернуть домой его жена. Женщина рассказала, что у...Подробнее
В Китае снова распространяется COVID-19 и в этой стране отказались от политики нулевой толерантности к коронавирусу....Подробнее
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов допускает, что правительство Литвы может полностью запретить транзит...Подробнее
Украинские власти сообщили о том, что ВС РФ ударили артиллерией по зданию херсонской администрации. В результате этого...Подробнее
Автор «Свободной прессы» Вера Жердяева рассказала об атаках российских дронов по территории Украины. По ее словам,...Подробнее
Запасы вооружений стран Запада сильно истощены в результате военной помощи Украине. Об этом говорится в статье...Подробнее
Комментировать