Люмира Синельникова из Басьяновского Свердловской области помогает бойцам «военной спецоперации».

Она готовит для них полуфабрикаты, рассказывает E1.RU. Женщина из-за больных ног не выходит из дома, поэтому лепит пельмени дома.

Как рассказала Люмира, ее сын погиб в Афганистане в 1988 году, попав под обстрел. Она долгие годы хранит его форму и награды. А сейчас решила поддержать женщин, которые решили приготовить полуфабрикаты на фронт.

Всем поселком басьяновцы решили слепить 50 тысяч пельменей. Для этого были закуплены фарш, мука, лук и чеснок. Руководить процессом на кухне стал подполковник запаса Сергей Хорольский. Слепленные пельмени отправят на фронт в фургоне-рефрижераторе.

Стоит отметить, что таких как Люмила Синельникова становится с каждым днем все больше. По всей России матери продолжают хоронить своих сыновей, погибших в ходе «военной спецоперации» на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700