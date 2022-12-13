Алиханов опасается, что Литва может полностью запретить транзит в Калининградскую область

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов допускает, что правительство Литвы может полностью запретить транзит в этот российский регион. Местные власти отдают себе в этом отчет и опасаются подобного варианта развития событий, пишет «МК».
Как известно, с 18 июня нынешнего года Литва запретила транспортировать через свою территорию в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Европейского Союза из-за развернутой Россией «специальной военной операции» на территории Украины. В списке стройматериалы, металлы, древесина, удобрения, икра и алкоголь.
Журналисты поинтересовались у Антона Алиханова, есть ли у него опасения касательно полного запрета транзита Литвой через свою территорию.
«Есть, конечно», - честно признал глава российского региона.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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