Алиханов опасается, что Литва может полностью запретить транзит в Калининградскую область

Вчера, 10:04

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Алиханов опасается, что Литва может полностью запретить транзит в Калининградскую область
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов допускает, что правительство Литвы может полностью запретить транзит в этот российский регион. Местные власти отдают себе в этом отчет и опасаются подобного варианта развития событий, пишет «МК».

Как известно, с 18 июня нынешнего года Литва запретила транспортировать через свою территорию в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Европейского Союза из-за развернутой Россией «специальной военной операции» на территории Украины. В списке стройматериалы, металлы, древесина, удобрения, икра и алкоголь.

Журналисты поинтересовались у Антона Алиханова, есть ли у него опасения касательно полного запрета транзита Литвой через свою территорию.

«Есть, конечно», - честно признал глава российского региона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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