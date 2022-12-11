С военкоматом решила судиться жительница Екатеринбурга Марина Рукавичникова, чтобы вернуть домой мужа

Сегодня, 08:49

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С военкоматом решила судиться жительница Екатеринбурга Марина Рукавичникова, чтобы вернуть домой мужа
Фото из открытых источников

С военкоматом решила судиться жительница Екатеринбурга Марина Рукавичникова, чтобы вернуть домой мужа.

Она подала в суд не только на военкомат, но и на призывную комиссию, так как уверена, что ее мужа мобилизовали по ошибке.

У 36-летнего Виталия близорукость и астигматизм. Он уверен, что его мобилизовали ошибочно и обратился в военную прокуратуру. Там его дело отправили военкому Чкаловского района с задачей рассмотреть вопрос о возвращении его домой. Но после этого началась бумажная волокита.

«Документы на возврат ушли в часть — и тишина. Областной военкомат пишет ниочемные отписки, я на оба их письма написала жалобы в прокуратуру. Районный военкомат сказал им больше не звонить — мол, контроль за ходатайством не в их компетенции. Я искала контакты бригады мужа, чтобы напрямую через командование уточнить вопрос возврата», — рассказала Марина.

Поскольку добиться ничего она так и не смогла, решила идти в суд. И сейчас, пока ее муж задействован в боях на передовой, она пытается добиться уже через суд, чтобы его вернули домой. Она волнуется, чтобы муж не погиб, пока будут идти эти разбирательства, так как ситуация на фронте тяжелая и число погибших непрерывно продолжает расти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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