UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации

Сегодня, 08:44

0

Image 16+
UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации
Фото из открытых источников

После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти на фронт добровольно.

Он рассказал, что до этого уже ходил в военкомат, но тогда его не взяли, пишет Ufa1.ru. Ему отказали, сославшись на отсутствие боевого опыта. Началась мобилизация и ему уже не отказывали. Сейчас он командир взвода в звании лейтенанта медицинской службы.

Закиров рассказал, что в задачу его подразделения входит оказание экстренной помощи пострадавшим в боях.

«Мы перевязали, обезболили и отправили дальше. Главное, чтобы раненый не погиб на поле боя», - рассказал Закиров.

Стоит отметить, что не всем раненным удается помочь. Есть и погибшие, и их количество уже исчисляется тысячами. Это понятно и по количеству публикаций в региональных СМИ, которые рассказывают о судьбах участников «военной спецоперации». А судя по тому, что бои продолжаются и стороны за стол переговоров не садятся, могил погибших в ходе «военной спецоперации» в России станет еще больше.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

С военкоматом решила судиться жительница Екатеринбурга Марина Рукавичникова, чтобы вернуть домой мужа

Сегодня, 08:49

UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации

Сегодня, 08:44

Красноярскую общественницу Наталию Подоляк оштрафовали за «дискредитацию» ВС из России

Вчера, 16:39

«Я всегда держу свое слово»: Пригожин напомнил, что не планирует возглавлять политические партии

Вчера, 15:03

Комбат Ходаковский настаивает на необходимости активных кадровых перестановок в РФ

Вчера, 14:39

26-летняя жительница Самары рассказала о переезде в Грузию из-за мобилизации

Вчера, 08:14

Родные мобилизованного студента Андрея из Красноярска пытаются вернуть его домой

11-12-2022, 09:39

Newsweek: усиление ВС из РФ ведет к перелому в конфликте на Украине

10-12-2022, 13:54

«ВО»: линии по производству беспилотников в РФ загружены на полную мощность

10-12-2022, 13:49

Раненые бойцы СВО из Новосибирска пожаловались на невозможность получения выплат по 3 млн рублей

10-12-2022, 12:59

Техноблогер из Уфы решил покинуть Россию после объявления мобилизации

10-12-2022, 09:24

Генерал Гурулев: «Западная Европа уверенно готовится к полномасштабной войне»

10-12-2022, 09:19

Кнутов: Украина надеется одержать победу над Россией при помощи тактики «тысячи уколов»

10-12-2022, 09:09

В Ленинградской области отремонтировано три моста

8-12-2022, 15:19

76.RU: куда обращаться женам из Ярославля, чьи супруги пропали в зоне СВО

8-12-2022, 08:39

Дороги Минвод превратились в каток на фоне бездействия мэра Сергиенко

7-12-2022, 20:39

Литовкин считает, что высокомерие мешает Западу оценить запас ракет у ВС РФ

7-12-2022, 19:24

21-летний Максим Белоусов из Новоуткинска погиб в ходе СВО ВС из РФ на Украине

7-12-2022, 16:49

В Красноярске семья пытается вернуть мобилизованного студента Андрея с СВО

7-12-2022, 14:19

Глава Вельского района сообщил о гибели в СВО контрактника из Поморья

7-12-2022, 10:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

26-летняя жительница Самары рассказала о переезде в Грузию из-за мобилизации

26-летняя жительница Самары рассказала о переезде в Грузию из-за мобилизации

Вчера, 08:14

0

О жизни за границей после объявления в РФ мобилизации, рассказала 26-летняя жительница Самары. Она сообщила, что...

Подробнее
Родные мобилизованного студента Андрея из Красноярска пытаются вернуть его домой

Родные мобилизованного студента Андрея из Красноярска пытаются вернуть его домой

11-12-2022, 09:39

0

Родные мобилизованного студента очно-заочного отделения Андрея Рау, мобилизованного в Красноярске, пытаются вернуть его...

Подробнее
В Ярославле жене пропавшего добровольца Максима ВС из РФ прислали видеоинтервью из плена

В Ярославле жене пропавшего добровольца Максима ВС из РФ прислали видеоинтервью из плена

Вчера, 14:44

0

37-летний житель Ярославля Максим Коновалов с октября месяца в украинском плену. Об этом его жена узнала, когда он сам...

Подробнее
Красноярскую общественницу Наталию Подоляк оштрафовали за «дискредитацию» ВС из России

Красноярскую общественницу Наталию Подоляк оштрафовали за «дискредитацию» ВС из России

Вчера, 16:39

0

30 тыс. рублей штрафа придется уплатить красноярской общественнице Натальи Подоляк за «дискредитацию армии России»....

Подробнее
UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации

UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации

Сегодня, 08:44

0

После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти...

Подробнее
Дудчак сравнил внешнюю политику Российской Федерации и США

Дудчак сравнил внешнюю политику Российской Федерации и США

11-12-2022, 13:09

0

Экономист Дудчак проанализировал принципы внешней политики российских и американских политических властей. Он отметил,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Ищенко рассказал, перед каким выбором стоят РФ и Запад

Ищенко рассказал, перед каким выбором стоят РФ и Запад

11-12-2022, 11:19

0

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал ситуацию на фронте и дал свой прогноз касательно возможных политических...

Подробнее
«Я всегда держу свое слово»: Пригожин напомнил, что не планирует возглавлять политические партии

«Я всегда держу свое слово»: Пригожин напомнил, что не планирует возглавлять политические партии

Вчера, 15:03

0

Журналисты издания «Ридус» попросили бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать вступление Виктора Бута в партию...

Подробнее
Комбат Ходаковский настаивает на необходимости активных кадровых перестановок в РФ

Комбат Ходаковский настаивает на необходимости активных кадровых перестановок в РФ

Вчера, 14:39

0

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский настаивает на необходимости кадровых перестановок в России. В своем...

Подробнее
Представитель США сделала заявление о работе АТЭС

Представитель США сделала заявление о работе АТЭС

Вчера, 15:59

0

Информационное агентство Reuters сообщает, что американские политические власти намерены в следующем году направить...

Подробнее