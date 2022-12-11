UFA1.RU: врач-уролог Ильнур Закиров из Уфы рассказал о своей мобилизации

26-летняя жительница Самары рассказала о переезде в Грузию из-за мобилизации
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После того как в России была объявлена мобилизация, врач-уролог Демской больницы города Уфа Ильнур Закиров решил пойти на фронт добровольно.
Он рассказал, что до этого уже ходил в военкомат, но тогда его не взяли, пишет Ufa1.ru. Ему отказали, сославшись на отсутствие боевого опыта. Началась мобилизация и ему уже не отказывали. Сейчас он командир взвода в звании лейтенанта медицинской службы.
Закиров рассказал, что в задачу его подразделения входит оказание экстренной помощи пострадавшим в боях.
«Мы перевязали, обезболили и отправили дальше. Главное, чтобы раненый не погиб на поле боя», - рассказал Закиров.
Стоит отметить, что не всем раненным удается помочь. Есть и погибшие, и их количество уже исчисляется тысячами. Это понятно и по количеству публикаций в региональных СМИ, которые рассказывают о судьбах участников «военной спецоперации». А судя по тому, что бои продолжаются и стороны за стол переговоров не садятся, могил погибших в ходе «военной спецоперации» в России станет еще больше.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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