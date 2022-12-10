26-летняя жительница Самары рассказала о переезде в Грузию из-за мобилизации

О жизни за границей после объявления в РФ мобилизации, рассказала 26-летняя жительница Самары.

Она сообщила, что покинула Россию вместе с супругом из-за мобилизации, пишет 63.ru. Чтобы добраться в Грузию, где они сейчас живут, им пришлось преодолеть несколько сложных маршрутов.

При этом женщина признается, что планировать отъезд из РФ они начали еще в марте, когда началась «военная спецоперация», поскольку не согласны с ней. Поэтому можно говорить, что их переезд объясняется политическими мотивами. Объявление мобилизации лишь подтолкнуло их ускорить реализацию решения о переезде.

«Я постаралась уместить в багажник автомобиля всю нашу жизнь. Однако часть вещей пришлось раздать родственникам и друзьям, крупную технику — продать, а жилье сдать по низкой цене», - рассказала женщина.

Она отметила, что добирались в Грузию с супругом раздельно. Но в этой стране они пробыли не долго и решили отправиться в Европу. Сейчас они в Сербии, куда и планировали выехать изначально.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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