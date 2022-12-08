Родные мобилизованного студента Андрея из Красноярска пытаются вернуть его домой

Родные мобилизованного студента очно-заочного отделения Андрея Рау, мобилизованного в Красноярске, пытаются вернуть его домой.

Молодой человек подал еще 15 сентября восстановление в Красноярском аграрном университете, а уже 21 числа ему вручили повестку на СВО, пишет NGS24.RU.

Как рассказали его близкие, Андрей уже находится в Луганске. Родители парня и девушка Екатерина пытаются сделать все, чтобы вернуть его домой.

Андрей Рау ранее отслужил в ракетных войсках, а потом поступил в Красноярский аграрный университет. Его отчислили по финансовым причинам, но когда появились снова деньги, он решил подать на восстановление.

21 сентября началась в РФ мобилизация, и его мобилизовали. Парню позвонили из сельского совета поселка, в котором он прописан и сказали, что ему необходимо прибыть для уточнения информации. Ему сразу же там и выдали повестку, сообщив, что 26 сентября он должен прийти уже с вещами.

Его отправили в учебную часть Новосибирска, и при этом не было никакой медицинской комиссии. На тот момент его еще не восстановили в университете, но через три недели после мобилизации университет сообщил, что он может снова посещать занятия.

«В военкомате сказали, что у них нет полномочий, чтобы вернуть его обратно. Отец написал заявление в администрацию Большемуртинского района, оттуда это заявление передали в военно-призывную комиссию Красноярского края. Спустя три недели пришел ответ с отказом. Аргументировали это тем, что на момент призыва он не был студентом», - рассказала девушка мобилизованного.

И пока его семья добивается, чтобы его вернули с фронта, он уже фактически на передовой в окопах, где шансы погибнуть очень высоки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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