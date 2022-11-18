Военный комиссар Ярославской области, проинформировал о нюансах второго этапа начисления выплат

Сегодня, 08:49

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Военный комиссар Ярославской области, проинформировал о нюансах второго этапа начисления выплат
Фото из открытых источников

Мобилизованным в Ярославской области выплаты будут начислять при предоставлении ряда документов. Об этом сообщает военный комиссар Ярославской области Игорь Гостев, пишет 76.ru. Он также рассказал что Департамент региональной безопасности регулярно выезжает в учебные центры, чтобы получить заявления от мобилизованных на выплаты.

Документы на выплату направляются на согласование в ДБР, и если все в порядке, мобилизованному начисляется разовая помощь.

Мобилизованным будут выплачивать разово по 50 тыс. рублей, а добровольцам начислят по 100 тыс. рублей. И уже на рассмотрении 1,2 тыс. заявлений на разовую выплату.

Впрочем, некоторые мобилизованные рассказывают, что потратили на сборы на фронт даже большую сумму, которую им выплачивает регион. А еще хуже то, что после мобилизации у многих резко упали доходы, так как на гражданской работе многие мобилизованные зарабатывали больше, чем им платят сейчас. И семьи этих мобилизованных вынуждены серьезно экономить, чтобы теперь вложиться в бюджет, ведь во многих семьях работал только муж, пока жена занималась домом и детьми.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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