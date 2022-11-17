Мобилизованные из Алтайского края записали видеообращение к своему губернатору: «Малая часть из нас вернется домой»

Сегодня, 09:49

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Мобилизованные из Алтайского края записали видеообращение к своему губернатору: «Малая часть из нас вернется домой»
Фото из открытых источников

Мобилизованные из Алтайского края в видеообращении к губернатору попросили помощи в организации подготовки.

Также они рассказали, что до сих пор не урегулирован вопрос по выплатам. Есть огромные проблемы с экипировкой, пишет издание «Регнум». У губернатора региона Виктора Томенко бойцы 21-й бригады просят решить эти вопросы.

По словам мобилизованных, с ними не проводят реальные занятия. За три недели пребывания в учебном центре рассказали только как накладывать жгут.

«Некоторые добровольно собирают бойцов — это участники боевых действий — и в прямом смысле слова с палками отрабатывает тактику», — заявили авторы видео.

Помимо этого мобилизованные сообщают, что не получают выплаты, а у них остались дома жены и дети, у многих есть большие кредиты. При этом приходится тратить личные средства на закупку необходимого снаряжения.

Учитывая происходящее, мобилизованные сомневаются, что смогут все вернутся домой с фронта.

«Через две недели может прийти приказ и я думаю, что лишь малая часть из нас вернется домой», - говорит один из мобилизованных.

Стоит отметить, что действительно мобилизованных направляют на передовую еще с первых дней мобилизации. А учитывая такой уровень подготовки, нет ничего удивительного в том, что их хоронят уже во всех регионах страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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