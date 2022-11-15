Синоптики ожидают зимнюю погоду в Москве до конца недели

В Москве в четверг сформировались снежные наносы высотой от 8 до 11 сантиметров. Метеорологическое бюро столицы сообщает, что погодные условия, которые установились в середине недели, соответствуют декабрю.

"К утру высота снежного покрова в районе метеостанции на ВДНХ достигла 8 см, на станции Балчуг - 11 см'', – заявил представитель ведомства.

Прогнозируется, что к выходным высота снежных заносов станет еще больше, поскольку ожидается продолжение выпадения осадков и в целом будут преобладать ненастные погодные явления. В столице с 21:00 четверга до 9:00 субботы определен желтый уровень опасности. Такой показатель связан с прогнозом синоптиков, согласно которому в столице ближайшие дни будут снегопады, ветер, гололедица, метели, снежные заносы. Также в ночь на пятницу метеорологи ожидают понижение температуры до -7, а в ночь на субботу до -6 градусов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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