Синоптики ожидают зимнюю погоду в Москве до конца недели

76.ru: в Ярославле добровольцу отказали в выплате 100 тысяч рублей за участие в спецоперации
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В Москве в четверг сформировались снежные наносы высотой от 8 до 11 сантиметров. Метеорологическое бюро столицы сообщает, что погодные условия, которые установились в середине недели, соответствуют декабрю.
"К утру высота снежного покрова в районе метеостанции на ВДНХ достигла 8 см, на станции Балчуг - 11 см'', – заявил представитель ведомства.
Прогнозируется, что к выходным высота снежных заносов станет еще больше, поскольку ожидается продолжение выпадения осадков и в целом будут преобладать ненастные погодные явления. В столице с 21:00 четверга до 9:00 субботы определен желтый уровень опасности. Такой показатель связан с прогнозом синоптиков, согласно которому в столице ближайшие дни будут снегопады, ветер, гололедица, метели, снежные заносы. Также в ночь на пятницу метеорологи ожидают понижение температуры до -7, а в ночь на субботу до -6 градусов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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