27-летний екатеринбуржец рассказал о переезде в ЮАР после объявления мобилизации

27-летний екатеринбуржец Константин рассказал, почему покинул Россию во время мобилизации.

Он отметил, что в России у него был бизнес, и он не планировал до мобилизации куда-то уезжать, пишет E1.RU. Но и на фронт Константин не собирался отправляться, поэтому решил, что пришло время резко изменить свою жизнь. При этом он добавил, что под мобилизацию не подходит, но все же из России решил уехать.

Когда немало россиян, убегая от мобилизации, выбрали Казахстан или Армению, он отправился в ЮАР. Сейчас Константин ведет канал в Telegram с рассказами о жизни в Южной Африке.

«Тут полная свобода от новостной повестки. Я не думаю, что где-то в Европе или США ты сможешь выйти из этого постоянного обсуждения новостей и пропаганды со всех сторон. Здесь восхитительная природа, открытые люди, особенная атмосфера, которую просто так не передать, океан, яркий город, креатив в каждом проявлении бизнеса, стиля, еды, поведения», - отметил Константин.

Вместе с Константином в ЮАР приехала и его супруга Даша. В Кейптауне она планирует реализоваться как художница и ради этого бросила УрФУ, где училась уже на пятом курсе.

Сейчас они настраивают свой быт, знакомятся с местными обычаями, привыкают к климату и людям, и верят, что в этой стране смогут построить счастливую жизнь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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