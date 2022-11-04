В Москве и Санкт-Петербурге на следующей неделе синоптики прогнозируют потепление

27-летний екатеринбуржец рассказал о переезде в ЮАР после объявления мобилизации
27-летний екатеринбуржец Константин рассказал, почему покинул Россию во время мобилизации. Он отметил, что в России у...Подробнее
В центральной и северо-западной европейской России по прогнозам синоптиков на будущей неделе произойдет заметное потепление, не соответствующее научной климатической норме. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Вильфанд.
Он отметил, что, хотя в последнее время температура уже регулярно опускалась до минусовых показателей, это еще не следует воспринимать как начало зимы.
Вильфанд привел прогноз, согласно которому в Москве с понедельника каждый день температура будет возрастать на 1-2 градуса и к среде достигнет отметки в +7, в а подмосковном регионе допускает даже показатель в +9. В Санкт-Петербурге же потепление ожидается еще раньше, уже во вторник прогнозируется в городе до +7 градусов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
27-летний екатеринбуржец Константин рассказал, почему покинул Россию во время мобилизации. Он отметил, что в России у...Подробнее
В Еманжелинске родственники мобилизованных требуют, чтобы их отцов, мужей и сыновей вернули с передовой. Жители...Подробнее
Добиться отсрочки для Евгения Курчатова из деревни Могильное Челябинской области удалось через суд. Несмотря на то, что...Подробнее
Какие жалобы поступают от родных мобилизованных, рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области...Подробнее
Заключенных из колоний направляют на фронт в составе ЧВК «Вагнер». Об этом пишет Ngs24.ru, отмечая, что эту информацию...Подробнее
Судя по информации из немецкого издания Spiegel, население Германии становится все больше солидарно с Россией...Подробнее
Недавно совершивший сделку по покупке крупной социальной интернет-сети Twitter Маск намерен уволить около 3,7 тысяч...Подробнее
Мобилизация влияет на источники доходов мобилизованных, и при этом также может изменить их финансовые обязательства....Подробнее
Чтобы не попасть на фронт, екатеринбуржец Павел Шарыгин отправился из России в Турцию. Он решил путешествовать на своем...Подробнее
По данным российской Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за последний год объем внутреннего рынка...Подробнее
Комментировать