В Москве и Санкт-Петербурге на следующей неделе синоптики прогнозируют потепление

В центральной и северо-западной европейской России по прогнозам синоптиков на будущей неделе произойдет заметное потепление, не соответствующее научной климатической норме. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Вильфанд.

Он отметил, что, хотя в последнее время температура уже регулярно опускалась до минусовых показателей, это еще не следует воспринимать как начало зимы.

Вильфанд привел прогноз, согласно которому в Москве с понедельника каждый день температура будет возрастать на 1-2 градуса и к среде достигнет отметки в +7, в а подмосковном регионе допускает даже показатель в +9. В Санкт-Петербурге же потепление ожидается еще раньше, уже во вторник прогнозируется в городе до +7 градусов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700